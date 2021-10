Pipa estalla tras chocar contra camioneta, en autopista Tuxpan-Tampico

La mañana de este martes, una pipa de combustible se incendió luego de chocar contra una camioneta Pick Up. El aparatoso accidente ocurrió en la autopista Tuxpan-Tampico, por lo que tuvo que cerrarse la vialidad y así permanece hasta el momento.Usuarios de la carretera reportaron el accidente al 911, avisando que ocurrió a la altura del kilómetro 13, en el tramo Tuxpan-Naranjos, entre las localidades Boca del Monte y Buenos de este municipio.Tras el impacto, la pipa volcó y se incendió totalmente, causando densas columnas de humo y destellos ardientes; la camioneta salió disparada lejos de la zona de circulación.Corporaciones policiales, bomberos y equipos de auxilio ya han acudido al lugar de los hechos y refieren que no han localizado personas lesionadas o fallecidas.Los bomberos, quienes fueron los primeros en arribar a los hechos, han dicho que aún no se define si hubo o no víctimas, ya que no ha sido posible localizar indicios determinantes.