Pirotecnia provoca ansiedad y estrés en niños autistas, advierten

La pirotecnia que se quema en temporada decembrina afecta sobremanera a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), señalaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en región Sur de Veracruz.A través de un comunicado, la dependencia solicitó a la población limitar el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, para no afectar este sensible sector infantil.De acuerdo con la psicóloga del Hospital General Regional No. 1 en Orizaba, Paola Úbeda Sierra, los niños y niñas con TEA desarrollan una hipersensibilidad a los sonidos en general.Por ello, el ruido que producen las explosiones de los cohetes, puede llegar a ser un momento complejo para quienes viven con esta condición.“La pirotecnia afecta especialmente a las y los niños con condición del espectro autista porque tienen un funcionamiento cerebral distinto al de otras personas, haciéndolos más sensibles a los sonidos que perciben”, refirió.La especialista informó que los estruendos les puede provocar un alto nivel de ansiedad y estrés e incluso, pueden desencadenar una crisis, donde cursen por episodios en los que se ponen tensos, lloran, gritan, se tapan los oídos para evitar la percepción del sobre estímulo.La especialista señaló que en el Instituto Mexicano del Seguro Social brindan atención para estos padecimientos y otros tantos de manera conjunta y con enfoques multidisciplinarios que fortalezcan la atención, brindando de manera oportuna un tratamiento adecuado.