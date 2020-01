Pista de canotaje en Tuxpan, muestra del evidente desvío de recursos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa manteniendo abierta una investigación relacionada con un presunto desvío de recursos por el orden de 2 mil 300 millones de pesos utilizados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014.



Aunque confirmó lo anterior, el titular del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Víctor Iván Domínguez, no precisó si el ente fiscalizador indaga a los extitulares del IVD, quienes estuvieron involucrados en la justa deportiva en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



Destacó que todos los detalles son temas que sólo maneja el Órgano de Fiscalización, por lo tanto no cuenta con esa información.



Mencionó que el IVD ha entregado información adicional como las dictaminaciones de las carpetas de los diferentes procesos administrativos, los cuales se entregaron a través de la Contraloría de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Aseveró que hay casos, como la pista de canotaje en Tuxpan, donde existió un evidente desvío de recursos y que actualmente se encuentra en malas condiciones.



“Creo que es muy evidente, ve las condiciones en que está actualmente, (...) hubo fraude en todos lados. Hablando de los Juegos Centroamericanos, hay un proceso legal en marcha a nivel federal y a nivel estado también y ha sido más que evidente que hubo un desfalco millonario”.



En este contexto, apuntó que la obra requiere de una inversión millonaria para su funcionamiento misma que sobrepasa los 500 mil pesos.



“Tuxpan está olvidado como tal, dejaron una instalación olvidada. Se necesita mucho mantenimiento de cancelería, limpieza, pintura, el muelle principal de jueces prácticamente no existe está desbaratado, falta techar el área de gradas y en cuestiones técnicas el sistema de bollas entre otros detalles”, expuso.