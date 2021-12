Pista de hielo en Coatepec no ha reactivado la economía, se quejan comerciantes

Aunque la pista de hielo instalada en el Pueblo Mágico de Coatepec, ha sido bien vista por los visitantes, varios sectores se han quejado, debido a que la economía no se ha reactivado como se esperaba.A veinte días de su instalación, se registra alta afluencia principalmente durante los fines de semana, y menor cantidad entre semana; sin embargo, de acuerdo a los pobladores, esperan que, con el inicio de las vacaciones, llegue mucha más gente a Coatepec.Durante un recorrido, se constataron largas filas para entrar a la pista que es gratuita, además de personas que caminan al interior del parque municipal para observar la villa iluminada que instaló el Ayuntamiento, mientras más poca gente arriba al pabellón de artesanos para adquirir algún producto de la región.“Nosotros venimos de Xalapa y la verdad está todo muy bonito, y sí hay mucha gente que quiere aprovechar y patinar, porque es la primera vez que instalan una pista aquí en Coatepec”, señaló una turista.De acuerdo a las autoridades municipales, del 1 de diciembre hasta este sábado 18, se han registrado 40,070 personas que han asistido a patinar a la pista de hielo.Asimismo, dijeron confiar que con el inicio de las vacaciones se incremente el número de visitantes, por lo que se espera además un repunte importante en las ventas para los expositores y comerciantes en general del municipio.Sin embargo, para algunos restaurantes y comercios establecidos de distintos giros, el festival navideño no representa un incremento en sus ventas, pues consideraron que la gente acude principalmente a la pista y no consume en los negocios.“Nosotros no vemos cambios ni aumentos en las ventas, la gente pasa de largo por los negocios, si acaso pasan a los restaurantes o cafeterías y los que sí están vendiendo son los vendedores que estaban en el parque, los churros, elotes y todo eso”, opinó una empleada de una tienda de ropa y artesanías.