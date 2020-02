Plácido Domingo, ¿se arrepiente de arrepentirse?

En un comunicado de prensa, Plácido Domingo, además de anunciar la cancelación de sus presentaciones en el Teatro Real de España, matizó que sus excusas presentadas el martes dieron una "falsa impresión".



"Siento que debo emitir una declaración adicional para corregir la falsa impresión generada por mi disculpa", dijo el tenor de 79 años, en un comunicado.



"Mi disculpa fue sincera y de todo corazón" y "nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", aseveró.



"Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie", dijo el tenor.



Domingo insistió diciendo que ha "dedicado gran parte de (su) medio siglo en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes".



Cuando en agosto de 2019, se publicaron las primeras acusaciones, Domingo las rechazó categóricamente pero el martes dio la sorpresa al emitir un comunicado en el que dijo sentir "el sufrimiento" causado a esas mujeres y aseguró asumir "toda la responsabilidad" de sus acciones.



Su comunicado inicial fue publicado horas antes de que la asociación estadounidense de músicos AGMA revelara que según su investigación interna, el cantante tuvo "una conducta inapropiada" y "muchos de los testigos expresaron temor a represalias profesionales como razón para no hablar antes".



Ya en octubre y ante el escándalo generado, el tenor tuvo que renunciar a la dirección de la Ópera de Los Ángeles, que desempeñaba desde 2003 y vio cómo le cancelaban actuaciones en otras ciudades de Estados Unidos.