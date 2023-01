Plaga del “dragón amarillo” se propaga en campos de Tihuatlán

Alrededor del 40% de las 35 mil hectáreas de cítricos de Tihuatlán ya se ven afectadas en diferente proporción por el Huanglongbing (HLB) o “dragón amarillo”, alertó Roberto Cuervo Cordero, presidente de la Asociación de Citricultores.La presencia de la enfermedad, la más letal para los cítricos, es notoria por el amarillamiento de las hojas y cientos de árboles que se han secado en distintas rutas en las comunidades, donde la citricultura es la principal actividad, indicó.Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESAVE) no llevan a cabo acciones para controlar la diseminación del vector.En el caso de Tihuatlán, la plaga ha provocado la muerte de cientos de árboles y amarillamiento de otros miles, con grave afectación en casi 40% de las huertas, recalcó Roberto Cuervo.Añadió que por parte de instancias de gobierno no se han llevado a cabo fumigaciones recientemente para atacar el vector del HLB.“Hay que echarle muchas ganas con las fumigaciones. Tenemos que cooperar con los encargados de la Sanidad Vegetal para que nos digan cómo tenemos que hacerle. Se han hecho fumigaciones parciales, pero por parte de los propietarios de las huertas, por el gobierno no. Ya tiene dos años que no ha habido un apoyo directo”, expuso.El representante de los citricultores indicó que el HLB, que es la más grave enfermedad de los cítricos, tiene presencia en todo el municipio, con mayor notoriedad en rutas como Zapotal, Chichimantla, Miahuapan, Zapotalillo, Progreso de Maravillas, entre muchas otras, concluyó.