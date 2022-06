Plagas afectan 10 mil hectáreas de caña de azúcar

En alrededor de 6 mil hectáreas de parcela dejó de nacer caña, sumando así una extensión de 10 mil hectáreas despobladas, de una superficie total de 20 mil, pues están infestadas de plaga en diferentes zonas de abasto del ingenio Central Potrero.De ahí que el presidente de la CNPR de Central Potrero, Ángel Gómez Tapia, urgió a los productores atacar las diferentes plagas de “gusano barrenador”, “falso medidor” y “mosca pinta”, entre otras que han ido surgiendo.Advirtió que de no actuar oportunamente con los productos biológicos creados por el Centro de Investigación del Colegio de Posgraduados, se podrían tener pérdidas de hasta 20 toneladas de caña por hectárea.Entrevistado durante el “Encuentro sobre Plagas en Caña de Azúcar, Estado actual del Gusano Barrenador del Tallo”, refirió que juntos se puede armar un plan de acción preventivo, como es control de insectos y roedores. Destacó que los diferentes tipos de gusano han afectado el 50 por ciento de la zona de abasto, que son alrededor de 10 mil hectáreas de todas las regiones que corresponden a la zona de Paso del Macho, Ejido Potrero, Cuitláhuac y Yanga.El doctor Martínez explicó a detalle el crecimiento, comportamiento y la multiplicación de cada una de estas plagas que tienen en jaque al cultivo de la caña de azúcar.Puntualizó que ahora es el momento menos apropiado para aplicar agroquímicos porque su duración es de tan solo 20 días y no da el resultado esperado.De ahí la importancia de aplicar los productos biológicos, porque consideró que no cree que el gobierno Federal vaya a dar apoyos y por eso hay que actuar de forma conjunta, acotó.Expuso que se va a calendarizar un programa de visita a los campos y también anunció que se va a llevar otro curso taller con el tema de plagas de roedores y que se llevará a cabo en la tercera semana de Julio.Comentó como anécdota que hace algunos años llevaron a cabo una captura de 25 mil ratas, lo que habla que es otra plaga que afecta gravemente a este cultivo de la gramínea.