Plan B de reforma electoral es aprobado en lo general en el Senado; Monreal vota en contra

Con 69 votos a favor, 53 en contra y sin abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una discusión de más de seis horas.Líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, votó en contra, tal como anunció en su participación en la tribuna hizo efectivo su voto.Entre los cambios avalados, limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves, desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias que compactan la estructura del órgano electoral, y se cancela el Servicio Profesional Electoral.Además, se prohíbe al INE la creación de fideicomiso y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio.Se reservaron mil 244 reservas que presentarán 60 oradores para la votación en lo particular.La oposición, que al inicio de la sesión había fracasado en su intento de que los dictámenes fueran retirados del orden del día, por violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, calificó la reforma como el más grave retroceso democrático del México contemporáneo y a este 14 de diciembre como “un día negro” para el país.El coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que lo que hace Morena es dinamitar a las instituciones y socavar el estado democrático.“Lo que son las cosas, quienes antes exigían más democracia, hoy son sus verdugos. La izquierda en el gobierno traiciona las conquistas de la izquierda en la oposición. Y lo que para ustedes puede ser una victoria legislativa, para el país es un grave retroceso.“El PRI en el Senado no será participe de este atentado. Y acudimos a esta Tribuna para debatir con argumentos, lo que ustedes nos quieren imponer con números. No seremos nosotros quienes avalen el desmantelamiento del INE. No seremos nosotros quienes cambien las reglas del juego democrático para beneficiar a quienes hoy detentan el poder.