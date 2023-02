Plan “B” viola la Constitución y busca “mutilar” al INE: Eduardo De la Torre Jaramillo

Al recordar que un sistema electoral define el sistema político de un país, el abogado electoral, Eduardo De la Torre Jaramillo, consideró que el “Plan B” planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más retrocesos que avances, sobre todo en materia de comunicación social porque viola la Constitución Federal, por lo que consideró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien defina su viabilidad, “y para mí, esta Ley no pasa”.Explicó que el plan B de la reforma es una modificación a seis leyes secundarias: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, una nueva Ley de Medios de Impugnación, una reforma a la Ley del Poder Judicial y un segundo decreto contenía la reforma a una Ley General de Comunicación y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Estas dos últimas, promulgadas el 27 de diciembre.Por tanto, quedan a discutirse cuatro leyes en el Congreso de la Unión cuando se abra el periodo ordinario este 1° de febrero.“Yo le veo más retrocesos que avances”, dijo al señalar que, con respecto a la Ley de Comunicación Social, es anticonstitucional frente al artículo 135 de la Constitución Mexicana.Al respecto, indicó que se viola el artículo 135 de la Carta Magna, y puso como ejemplo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien en su última visita a Veracruz “destapó” a “una corcholatita verde” a la Gubernatura (diputado Sergio Gutiérrez Luna), convirtiéndose este mitin en un acto de propaganda.“Eso me parece grave porque son actos anticipados de campaña. Entonces estamos en el ‘todo vale’ frente a la aprobación de una Ley. Entonces esto sí conlleva peligros”, alertó durante su intervención en la mesa de análisis “Reforma Electoral ¿avance o retroceso?”, organizada por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Sostuvo que el legislador morenista que busca suceder a Cuitláhuac García Jiménez en 2024, con la presentación de esta iniciativa y la demanda a los consejeros del INE, sienta un precedente porque nunca se había dado un caso de este tipo en el país, calificándola como una conducta “fascista”.Y es que recordó que Sergio Gutiérrez Luna presentó dos iniciativas en la Cámara de Diputados: la primera que fue tratar de aprobar la Ley de Comunicación Social, para que cualquier funcionario pudiera extralimitarse y hacer campaña, pero fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); lo segundo fue demandar penalmente a los consejeros, algo que jamás se había visto en el país.“Y quiere ser candidato a gobernador en Veracruz. Yo espero que no demande a los consejeros del OPLE o a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, o a los integrantes del IVAI. Estas formas fascistas de ejercicio del poder, llegan al poder con unas leyes y con unas instituciones democráticas y estando en el poder, la única función es vulnerarlas”, asentó De la Torre Jaramillo.Agregó que la redacción de las otras iniciativas en discusión en San Lázaro también carecen de “técnica legislativa” y posiblemente serán invalidadas por el máximo Tribunal Constitucional del país, como ocurrió con la Reforma Electoral aprobada hace dos años en Veracruz, ya que no se consultan a los pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables.“Hay una disociación entre lo que plantean los partidos políticos y lo que realmente está haciendo esta reforma”. Sostuvo, aludiendo a una metáfora futbolera que, al INE con la reducción de los integrantes de su Consejo General y Locales, la desaparición de las Juntas Distritales fuera de procesos comiciales, y del 85 por ciento de los trabajadores que conforman el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), se le está “mutilando”.Si bien coincidió con el exconsejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, y el representante de MORENA ante este órgano, Gabriel Zúñiga Obando, en la importancia de implementar el voto electrónico, añadió que se tiene que trabajar también en resolver los problemas para que los migrantes puedan ejercer su derecho al sufragio y el mecanismo para que quienes estén privados de su libertad, sin sentencia firme, puedan votar también.Y es que para él muchos de los 230 mil presos que pudieran sufragar están sujetos a proceso penal por el delito de extorsión, lo que pudiera generar un “voto corporativo” que beneficiaría al Gobierno y su política de “abrazos no balazos”.El especialista en Derecho comicial auguró que el “austericidio electoral” que derivaría del ahorro de recursos con la reducción de la estructura del INE, sólo busca que MORENA mantenga el poder en 2024.Adicionalmente, definió como “falaz” que se afirme que el “Plan B” permitirá ahorros importantes de recursos al achicar la estructura del órgano comicial; además, fustigó que se quiera dar menos recursos públicos a los partidos porque MORENA a su decir, concentra la mayor cantidad de dinero frente a las institutos chicos como Movimiento Ciudadano, PT o PVEM.De este modo, consideró que quitar 600 vocalías en las 300 Juntas Distritales implicará que no se realicen actividades importantes como la capacitación de la ciudadanía y de formación cívica, necesarias para la consolidación de la democracia.“Destruir el sistema electoral no es ahorro. Es como con un diabético que la solución es que le corten la pierna y, sino que le corten la otra; ésa es la pretensión con el INE, a ver cómo le hacen”, expresó y aseguró que hoy en día las elecciones son libres y confiables, a diferencia de antes de que el órgano comicial se creara y fuera autónomo.De aprobarse la reforma legal el abogado electoral reafirmó que el Instituto Nacional Electoral se encaminaría a ser una “institución zombi”, al tiempo que se violentan principios de la materia electoral como la certeza e imparcialidad.“Hay una guerra en contra del INE, una disputa en esto que yo llamé ‘guerra contra la Ley’, la intención de dañar y desprestigiar al INE. En esas circunstancias es mejor decir que el Gobierno organice las elecciones como lo hacía antes”, indicó en su participación.