Plan contra coronavirus ha dado resultados: AMLO

Al asegurar que se saldrá adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan que diseñó su gobierno para enfrentar el coronavirus ha dado resultados e informó que su administración se prepara para enfrentar la segunda etapa de esta pandemia, en la cual, indicó, se actuará con serenidad.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la fortaleza de los mexicanos para salir adelante de esta pandemia reside en la cultura del pueblo mexicano, puesto que ha resistido desde invasiones hasta epidemias, inundaciones y terremotos.



“Si hay desinformación hay rumores, hay pánico, no se ayuda, se afecta. Entonces tenemos que estar informados. El plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados.



“Va de acuerdo a lo que estimó desde el principio, en sus etapas, en las tres etapas. Estamos todavía en la primer etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos esperar vísperas. Debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular. (Pido) que la gente nos ayude en eso”.



En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que su Gobierno tiene el apoyo de la sociedad mexicana, “que es lo más importante y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia.



“¿Dónde está nuestra fortaleza? En nuestro pueblo y su cultura. ¿Qué no han resistido los mexicanos en su historia? Todo: Invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos, y estamos de pie.



“Lo mismo ahora, vamos a salir adelante, hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación. Por eso vamos estar, todo el tiempo que sea necesario, informando”, dijo.