Plan de AMLO es sólo repartir más apoyos, critican Economistas

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Emiliano Flores Huerta, consideró que el plan emergente del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no incluyó nada “nuevo” y solo se limitó a hablar sobre la ampliación del padrón de beneficiarios de programas sociales, medida que podrá satisfacer una necesidad inmediata, pero que no solucionará en nada la crisis financiera que se avecina.



“No se ve nada claro, ninguna novedad, sigue con los mismos programas sociales, lo que va a hacer es ampliar el padrón de beneficiarios, pero realmente esto no nos va a llevar a nada, solo a satisfacer una necesidad inmediata, porque son programas que ya se vienen trabajando, sólo se amplió el padrón”, dijo.



Entrevistado, criticó la falta de responsabilidad del mandatario al anunciar que se podrán crear 2 millones de empleos en pocos meses, cuando no habrá inversión, sino por el contrario habrá “descuido” del sector empresarial y del campo.



“Estamos preocupados por la generación de empleos, la producción del campo, de manufactura, no se ve nada de esto, el Presidente las ideas que trae de ayudar a los más vulnerables está bien, se aplaude, pero son programas momentáneos y se está descuidando al sector empresarial que es quien da empleos.



Solo amplia al padrón, más no habla de algún programa productivo, habla de 2 millones de empleos y tal vez se pueden crear en un lapso de 9 meses pero son empleos temporales, lo que necesitamos son empleos fijos, permanentes con las prestaciones sociales, esta cifra seguramente está contemplada en sus proyectos de Dos Bocas, El tren Maya y Aeropuerto, ahí los incluye, pero lo veo difícil, una vez que terminen estos proyectos que van a hacer”, detalló.



Asimismo, lamentó que el Presidente no hablara de inversiones ni de ningún apoyo a empresarios, además de la falta de un Proyecto de Nación que realmente ayude a todos los sectores en el país.



“No habla de inversión, no hay apoyo a empresarios y no hay un Proyecto de Nación, hay que echar a andar el campo con programas macro. Pero no dijo nada, nada nuevo. Después del COVID-19 vendrá una crisis tremenda, no hay producción, se detuvo la planta productiva, el campo, la construcción, eso nos conlleva a un plan de emergencia, un proyecto de nación, global”, finalizó.