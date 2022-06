Plan quirúrgico para menor que nació con malformación sigue en pie, aclara IMSS

Con relación a la atención de un menor en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa:- El menor nació en junio de 2021 con una malformación, por tal motivo se le practicó una cirugía derivativa al nacer.- En febrero de 2022 se le realizó una cirugía para reparar la malformación; no obstante, es necesario realizar otras intervenciones. Cabe mencionar que el paciente no está exento de riesgos y complicaciones.- El 14 de marzo de 2022 tuvo cita en el servicio de cirugía pediátrica y no acudió, sino hasta el día 17 de marzo para valoración, en la que se documentó con función adecuada de su procedimiento y sin datos de infección.- El 29 de abril de 2022 fue atendido nuevamente y se encontró con adecuada evolución postquirúrgica favorable; se le citó para revaloración el 27 de mayo, cita a la que no acudió.- Se cuenta con un plan quirúrgico a seguir, sin embargo, al no haber asistido a su última cita, se desconoce si el menor se encuentra en condiciones para programar cirugía.El IMSS en Veracruz Norte reitera su compromiso de otorgar atención con oportunidad a sus derechohabientes.