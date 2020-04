Plan será modelo a seguir en otras naciones: AMLO

Al reiterar que el país saldrá pronto del impacto económico que genera la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la sociedad mexicana entenderá de qué se trata el plan económico para reactivar la economía, pero no los especialistas, porque, señaló, están acostumbrados a recetas del periodo neoliberal y sólo buscan que se dé el banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México.



“Dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía (…) La gente sí va a saber de qué estoy hablando, los especialistas no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones. Se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal. Y esas, ya dijimos que no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema. Al contrario, lo agravan y sólo profundizan la corrupción”, dijo.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal acusó que los especialistas están acostumbrados a que se rescate a los de arriba, “que no se les cobren impuestos, que aumente el precio de las gasolinas, como era antes; que no haya aumentos en los salarios, que se despida a trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera.



“Todo lo que se resume en decir: ‘Que se apriete el cinturón el pueblo, ni modo, es una crisis mundial y no hay más que hacer que sacrificarnos’. Ahora, el gobierno se está apretando el cinturón. Por eso algunos dicen: ‘¿Dónde está el plan para reactivar la economía?’, porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no”, afirmó.



Al señalar que no habrá otro plan de rescate económico más que el que presentó este domingo, Andrés Manuel López Obrador manifestó que su proyecto será un modelo a seguir por otros países para hacer frente al coronavirus y añadió que solamente que se demuestre “de manera objetiva” que no funciona, habría cambios.



– ¿Considera que estas medidas sí podrán hacer frente a una crisis mundial, a una posible recesión, incluso a nivel mundial y que por supuesto va a impactar a México?



– Sí, sí, sí. Nosotros estamos pensando, incluso, que va a ser un modelo a seguir.



– ¿En otros países?



– Para otros países, porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis es mundial en todo sentido.



“No es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico, en lo social. ¿Por qué afecta más de la cuenta una pandemia así?, porque resulta que, entre otras cosas, como hablábamos con Miguel, se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud. Hay países que no tienen servicios públicos para la población, a ellos les pega más”, respondió.



El presidente López Obrador garantizó que en este plan no se despedirá a ningún trabajador y que se espera que sean 3 mil millones de pesos lo que se obtenga en la reducción de salarios y los aguinaldos de altos funcionarios en el plan de rescate económico para enfrentar la pandemia del COVID-19 y manifestó que, si es necesario, podría donar parte de su salario.



“En total, deben de ser como unos 3 mil millones de pesos (de ahorro por) las medidas, lo que van a dejar de ganar los altos funcionarios, pero hay otras acciones”, aseveró.



Insistió en que habrá algunos ajustes en prestaciones para altos funcionarios, los cuales, detalló, se harán de manera progresiva y sólo será del nivel de subdirectores al Presidente de la República.



“No se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado. Sí, arriba vamos a hacer algunos ajustes, es decir, disminución de sueldos. Vamos a procurar hacerlo de manera progresiva, que se reduzca más a los que reciben más salario y menos a los que tienen menor nivel. Solamente de altos funcionarios, de subdirectores, al Presidente de la República.



“Lo mismo en el caso de la decisión de no cobrar aguinaldo y otras medidas que ahí van a ir ustedes conociendo. Están algunas ya en mi intervención y en el transcurso de la semana se va a presentar todo el plan completo”, agregó el Primer Mandatario.