Planea INE “acciones afirmativas” que aseguren la participación política de afromexicanos

Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá y en su caso aprobará diversas acciones afirmativas para garantizar en el actual proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la participación política de grupos vulnerables históricamente excluidos de la vida pública del país.



Así lo adelantó la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, Carla Humphrey Jordan, durante su participación en el Quinto Conversatorio virtual "Retos y perspectivas de la paridad. Reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas”.



Dijo que estas acciones afirmativas se tomarán en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contemplan la obligatoriedad para los partidos políticos de postular a candidatos que pertenezcan a estas minorías.



“Queremos establecer una cuota afirmativa para afromexicanos y afromexicanas, cumpliendo con el principio de paridad, también para personas con discapacidad y de la comunidad de la diversidad sexual. Este acatamiento lo llevaremos a Consejo General este viernes”, precisó Humphrey Jordan.



Dijo que este tema lo están analizando junto con los partidos políticos toda vez que las precampañas para las diputaciones federales ya están en curso y estos ya emitieron sus convocatorias para llevar sus procesos internos de selección de candidatos.



“Creemos que es una buena noticia y si bien en este momento no podemos hacer la acción con lo que creemos que deberían postular los partidos políticos, sí lo estamos haciendo de manera progresiva y debido a que ya muchos lanzaron convocatorias y ya se inscribieron personas”, puntualizó.



Por otro lado, recordó que en el caso de los pueblos indígenas, el INE amplió de 13 a 21 distritos donde los partidos políticos deben postular obligatoriamente a personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas y el TEPJF, respetando el principio de paridad, le ordenó que especifique cuáles serán estas demarcaciones electorales.



Reconoció que aún no se concretan las condiciones para que las políticas públicas y acciones garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas y afromexicanas, entre estos, su participación política igualitaria en el escenario electoral del país.



“Ha sido una lucha continua, en la que no podemos ceder espacios y retroceder y teniendo en mente que siempre tendrá que ser con progresividad, es decir, si bien estas acciones afirmativas son temporales y su objetivo es que integrantes de estas comunidades afromexicanas puedan estar en estos espacios (…) creemos que es un paso para ir aumentando estos espacios”, manifestó la consejera del INE.