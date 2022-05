Planta de chapopote ardió sin control por más de 7 horas, en Las Vigas

Este sábado se incendió planta de chapopote en esta localidad, en el Barrio de Guadalupe, en la calle Lerdo de Tejada, junto a las vías del tren. El alcalde Jesús Landa Hernández, confirmó que se debió a una explosión en un transformador de una planta impregnadora."Lo que nos comunican es que fue un transformador, al parecer hubo una explosión, y de ahí se originó en los tanques de almacenamiento, que es aceite, para impregnar los durmientes que se usan en la vía y de ahí se originó este incendio que es bastante fuerte".El siniestro provocó un apagón en la zona. Los primeros en combatir el fuego fueron los vecinos y más tarde acudieron bomberos de Xalapa y Perote, así como ambulancias de diversas corporaciones, como Cruz Roja y del agrupamiento Panteras de la SSP. No se reportan víctimas."Afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, no tenemos personas lesionadas, o alguna persona con alguna quemadura o lesión, solamente el incendio no se ha podido controlar".Cabe mencionar que aunque vecinos de la planta siniestrada comentaron que esta había sido clausurada recientemente y que tenía los sellos correspondientes, el alcalde José de Jesús Landa desmintió la versión y aseguró que la empresa opera con los permisos correspondientes, aunque refirió que el año pasado ocurrió un incidente similar.Alcalde garantizó a la población el bienestar y la seguridad a raíz de este incidente y ofreció inspeccionar aquellas instalaciones que representan un riesgo a la población.Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acordonaron la zona.