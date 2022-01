La nueva planta de la empresa cervecera Constellation Brands en Veracruz podría instalarse cerca de Tierra Blanca o Cosamaloapan pero todavía está por definirse, informó la secretaria del Trabajo, Dorheny García Cayetano."Va a ser en el sureste mexicano, esto tiene que ver con el planteamiento de la empresa, está pensada cerca de Tierra Blanca o Cosamaloapan. Todavía podría llegar a variar, la empresa tiene trabajos muy avanzados. Estamos viendo que cada vez más inversión nacional y extranjera se está asentando en el estado de Veracruz y nos llena de orgullo", dijo.Añadió que se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la encargada de traer la inversión y la Secretaría del Trabajo tendrán que garantizar que las empresas contraten a mano de obra veracruzana."Además, viene una vidriera también en esa zona. También hemos recuperado gracias a la labor del secretario José Luis Lima Franco, el tema de espectáculos deportivos: dos equipos muy importantes El Águila y Los Halcones que traen espectáculos de primer nivel y traen aparejada una inversión en materia de recintos para desarrollar esos eventos deportivos".En este sentido se le preguntó qué avances tiene la alcoholera en el municipio de Ixtaczoquitlán, a lo que enfatizó que se debe de tener mucho cuidado porque se tienen que ver los parámetros, las obligaciones de la empresa "pero sabemos que va bien, que lleva un buen avance; en porcentaje les podría decir de un 35 a más de un 50 por ciento pero lo fino está en darle seguimiento y hacer los trámites".A pregunta expresa si se tiene alguna inversión para la exfábrica de Río Blanco, indicó que ha habido pláticas con algunos inversionistas pero es complejo porque la fábrica tiene muchos años y lo que se pretende es que sea un proyecto de alta envergadura "para que no salga mal y no sea una pintadita sino que dé realce al municipio y la región".De igual forma, apuntó que el panorama para el 2022 es bueno, pues con el presupuesto que aprobaron los diputados a nivel federal y local se van a garantizar mejores condiciones para la vida de los ciudadanos."Pero también en conjunto con los presidentes municipales, con la gran mayoría que son del movimiento transformador y muchos otros que se han sumado y otros están en ambiente de cooperación porque tenemos que caminar juntos sin distingo de partidos políticos".Destacó que tienen buena relación con el sector sindical y a este gremio le conviene mejorar las condiciones laborales y ahora con la entrada en vigor del nuevo sistema laboral, se garantiza que no solamente un sindicato sea el dueño de una plantilla laboral y que haya más transparencia también en el destino de los recursos de las cuotas obrero-patronales."Hay resistencia pero el chiste es que vayamos avanzando en esta anhelada democracia sindical".En referencia a la crisis económica que ha traído consigo el COVID-19, explicó que en el 2020 se tuvo un descenso acelerado por el inicio de la pandemia, a medio año comenzó la recuperación y en el 2021 volvió a ascender en mejoras económicas en la entidad.Finalmente, dio a conocer que hay 20 mil expedientes en rezago de las Juntas Laborales. El año pasado se cerró con 587 terminados.