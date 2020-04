Planta de Gas de Xalapa, una bomba de tiempo; vecinos piden su reubicación

“La madrugada del lunes 30 de marzo de 2020, a las 2:30 am, los vecinos despertamos por varias detonaciones muy fuertes, explosiones que cimbraron el suelo, al grado de sentir una especie de temblor, que cimbró ventanas, e instalaciones eléctricas, podíamos ver humo, unas llamaradas enormes y un intenso olor a gas. Salimos huyendo del lugar, con apoyo del vigilante del fraccionamiento, quien nos ayudó a desalojar el lugar”.



Son palabras de Francisco Vargas Galván, uno de los habitantes del Fraccionamiento Linda Vista Ánimas, quien, junto con sus vecinos, inició un movimiento vecinal para pedir a las autoridades que reubiquen la planta Gas de Xalapa, que nunca fue clausurada, a pesar de la explosión de dos autotanques de 47 mil litros cada uno y que sigue operando con normalidad en la carretera Xalapa–Veracruz No. 338, de la colonia Pedregal de las Ánimas.



“Ninguna autoridad de Protección Civil ni Bomberos tuvo intención de desalojar el área y nosotros, además de salir como pudimos, fuimos avisando a amigos y familiares de colonias vecinas para que desalojaran el área, ya que nos imaginamos que si los 4 tanques de 4700 litros hicieran explosión la zona sería devastada”, añade.



“Una vez fuera del área, podíamos sentir el gas y el ardor en ojos y garganta. La histeria de no saber para dónde ir, en medio de una contingencia de COVID-19 en la que todas las personas deben estar en confinamiento. Así que muchos nos quedamos en las calles esperando para saber qué decidir. A través de las redes, nos enteramos que el incendio ya estaba controlado y alrededor de las 5 am, regresamos al fraccionamiento”.



“Para nuestra sorpresa, la planta de gas ya estaba operando de nuevo y no acordonaron la zona. No la clausuraron ni 10 minutos. A las 8 am, las pipas de gas ya se iban a distribución, las operadoras llegaban al centro de llamadas y los empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz estacionaban sus coches a escasos metros del siniestro. Todo era un día normal”.



“Por lo que supusimos que no hicieron un peritaje, al interior de la gasera, mucho menos alrededor de la zona. Todo el día seguimos oliendo gas y sin dormir, desde ese día y sin explicación por parte de la gasera o de las autoridades, decidimos actuar por nuestra cuenta”.



—Las autoridades dijeron que no hubo lesionados pero tengo entendido que los vecinos “tienen otros datos”.



“Desde el momento del siniestro, varios vecinos detectaron a tres personas con graves quemaduras saliendo del interior de la gasera, ahora sabemos quiénes son y dónde están siendo atendidas”.



—¿Qué han hecho después del incidente? ¿Se han organizado para pedir a las autoridades que tomen cartas en el asunto?



“Después del accidente nos hemos dirigido de manera formal al Municipio, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación de Veracruz y a la Secretaría Estatal y Municipal de Protección Civil, estamos organizados a través de directivas de sociedades de colonos y en comunicación con los vecinos de la zona, con quienes hemos establecido reuniones y acuerdos”.



—¿Cuál sería su petición hacia las autoridades?



“La reubicación de la gasera. En este momento, desafortunadamente todas las autoridades están volcadas hacia la contingencia sanitaria y en algunas dependencias sólo nos han recibido oficios sin darnos fecha de audiencia ni de reunión”.



“La Secretaría de Protección Civil Estatal nos ha atendido en videoconferencia a través de su titular Guadalupe Osorno pero no tenemos una respuesta positiva”.



“En general sentimos que debemos observar este tema con imparcialidad, la Ley es clara con respecto al uso de suelo y ordenamiento urbano”.



“El uso de suelo industrial es incompatible con el uso de suelo comercial, habitacional, a un kilómetro a la redonda de la gasera hay dependencias del propio Gobierno como SEDAR, CONAGUA, SEV, UV, Tribunal Federal Electoral, Secretaría de Relaciones Exteriores”.



“Además de alrededor de 8 fraccionamientos habitacionales, escuelas, hoteles, comercios y un hospital. En la zona hay alrededor de 15 mil personas transitando o viviendo, simplemente porque es mancha urbana”.



“La existencia de una zona industrial al interior de la mancha urbana es incompatible, debe reubicarse a la planta de gas y eso lo contempla la Ley. Además de ser de sentido común. No debemos omitir acciones. Nosotros ya lo vivimos, nos dimos cuenta de un gran aviso y es nuestro deber ciudadano advertir a las autoridades y a la población civil en general que vivimos bajo una bomba de tiempo, sin protocolos de seguridad, que puede devastar la zona, no nada más a nuestras viviendas”.



“Por lo que consideramos que nuestra vida y la de todos los otros 15 mil que ocupan el área por cuestiones de trabajo, comercio o vivienda corremos peligro de muerte, por las condiciones irregulares”.



—¿Qué acciones tomarán?



“En primer lugar, hacer visible el hecho en sus justas dimensiones, con los lesionados que sí hubo para que todos los ciudadanos seamos conscientes del peligro que vivimos día a día y podamos exigir al Gobierno tomar cartas en el asunto de manera urgente”.



“Imagínate que la contingencia por la epidemia de COVID-19 sucediera al mismo tiempo de una catástrofe de este tipo, es algo que no deseamos vivir y que no deseamos a la ciudadanía, estamos seguros que las autoridades responderán a nuestro llamado con el nivel de corresponsabilidad que la situación requiere. Tenemos la firme intención de entablar un diálogo con quien sea pertinente y de la manera que pueda escucharse para generar un cambio real”, concluyó.