Plantea Iglesia Católica revisar conceptos de Proyecto de Bioética

La “Guía de Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, ahora “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, no debe asumirse como regla ni norma de acción, más bien debería promoverse una reflexión más profunda y urgente para discutir algunos conceptos, a fin de propiciar el bien mayor y no sólo el reductivo principio de beneficencia, consideró el vocero diocesano sacerdote Helkyn Enríquez Báez.



Y es que esta semana pasó de ser una Guía de Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica a ser un proyecto, luego de que se criticó que daba prioridad a los pacientes jóvenes con COVID-19 sobre los adultos mayores o enfermos crónicos.



En este sentido, el presbítero expresó que hay varias objeciones, sea en cuanto al paradigma principialista que está al fondo de estos criterios, como al uso de conceptos que ni siquiera se han considerado en la reflexión nacional como el de QUALY's, que dijo son de una bioética utilitaria y pragmática. “Pues con una fórmula deciden a quién asignar recursos o equipo y a quién no”.



Añadió que una bioética sólo principialista “corre el riesgo de llevarnos a una mentalidad eugenésica y pragmática que no promociona la vida, sino que se rige por los principios de la ley del más fuerte".



Añadió que se debe recordar lo que el Episcopado Mexicano ha dicho, por ejemplo, que es una obligación moral conocer y atender con información suficiente el grado de contagio que existe, para así tomar las acciones preventivas pertinentes de manera oportuna y realizar pruebas de detección, no sólo en pacientes sintomáticos, sino también de manera constante en algunas personas que no presentan síntomas.



También citó que los obispos han expresado que el personal sanitario tiene el pleno derecho de contar con la protección requerida, para realizar su riesgoso trabajo en las condiciones más seguras posibles y que exigir al personal sanitario atender a pacientes contagiados o con posible transmisión, sin dotarlas de todo el material necesario para su protección, no es éticamente justificable y no se le puede obligar a nadie a arriesgar su vida sin el equipo.



Asimismo, recalcó que es preciso hacer todo lo posible para evitar el racionamiento de los recursos biomédicos y que la edad no puede ser considerada como el único y automático criterio de elección, ya que si así fuera se podría caer en un comportamiento discriminatorio hacia los ancianos y los más frágiles.



De igual forma que nunca se debe abandonar al enfermo, incluso cuando no hay más tratamientos disponibles: los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento son una necesidad que nunca hay que descuidar.