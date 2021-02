Plantea Sergio Hernández gabinete de crisis ante rezagos que dejará MORENA en Xalapa

El legado de MORENA será un rezago muy grande pero lo atenderemos de forma efectiva con un Gabinete de Crisis, declaró el precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Sergio Hernández Hernández.



Adelantó que de obtener la candidatura y ganar la elección de junio próximo, se encargará de resolver problemas desde el primer día de su administración y señaló “vamos a dar resultados, no pretextos”.



En entrevista, el precandidato subrayó que los problemas de la ciudad no se resuelven con promesas y discursos populistas, como lo ha hecho MORENA en los últimos años; sino con un diagnóstico que permita elaborar proyectos bien planeados y ejecutados, apegados a ley, para hacer un buen uso de los recursos públicos y no dilapidarlos en ocurrencias mal hechas como en la actualidad.



El rezago que enfrenta Xalapa es histórico y se aprecia en las calles destrozadas e intransitables, la falta de alumbrado público en zonas de riesgo y la inseguridad en todas las colonias de la ciudad, así como la falta de servicios de salud, todos estos temas ameritan un enfoque de emergencia y la cooperación gobierno-sociedad, con un liderazgo que una, de ese modo saldremos adelante.



En su mensaje a las y los militantes panistas, Sergio Hernández destacó que la creación de un Gabinete de Crisis permitirá recuperar la tranquilidad y el bienestar que caracterizaba a Xalapa hace muchos años. Por consiguiente, pidió el respaldo y el apoyo de las mujeres y hombres panistas de la Capital en este camino hacia el gobierno municipal.