Plantean ante OPLE crear guía para que partidos cumplan con pueblos indígenas

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Roberto López Pérez, propuso la creación de una Guía de Autoridades de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el propósito de que quienes aspiren a una candidatura en distritos y municipios catalogados como tal, reciban la adscripción como integrantes de dichos pueblos originarios.



“La idea central es básicamente elaborar un documento sólido que permita a los institutos políticos cumplir con las acciones afirmativas. En el caso de la guía, creo que ayudaría bastante”, expresó durante su participación en la sesión de extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.



No obstante, aclaró que dicho manual no debería ser cerrado o limitativo, de tal manera que no sea el único instrumento que se tome como base para tener acreditada la adscripción a un pueblo o comunidad indígena de Veracruz de los aspirantes partidistas.



Ello, porque el OPLE está previendo la incorporación de un catálogo o listado de instituciones que trabajan con pueblos indígenas, quienes también podrían dar referencias en particular sobre el vínculo que tengan con dichas comunidades los ciudadanos que postulen las organizaciones políticas.



Cabe recordar que el pasado 16 de octubre, el Consejo General del ente comicial aprobó los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, a favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, en los que estipuló que se entenderán como distritos electorales locales o municipios indígenas, aquellos donde la población indígena sea igual o mayor al 60% de la población total.



De tal manera que, en los Distritos de Zongolica y Papantla, cuya población indígena es 77.6% y 60%, respectivamente, los partidos políticos deberán postular candidatos que pertenezcan a comunidades originarias que viven en sus territorios.



En lo que respecta a los municipios, deberán ser contendientes indígenas los que aspiren a los principales cargos en los Ayuntamientos de Tehuipango, Filomeno Mata, Mixtla de Altamirano, Atlahuilco, con 99.7%; Chumatlán, Magdalena, Astacinga, Mecatlán, Tlaquilpa, Los Reyes, Soledad Atzompa, Benito Juárez, Texhuacán, Ilamatlán, Tequila, Soteapan, Zozocolco de Hidalgo y Zongolica.



Además en Zontecomatlán, Chincontepec, San Andrés Tenejapan, Ixhuatlán de Madero, Mecayapan, Chiconamel, Texcatepec, Coxquihui, Tatahuicapan de Juárez, Coyutla, Pajapan, Ixcatepec, Rafael Delgado, Zaragoza, Santiago Sochiapa, Coahuitlán, Tlachichilco, Tantoyuca y Tlilapan.