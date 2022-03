Plantean crear en Xalapa Instituto de Atención a Personas con Discapacidad

Proponen la creación de instituto municipal que tendrá como objetivo atender las necesidades de personas con capacidades diferentes.La presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera, señaló que debido a la poca actividad de la que es partícipe este sector es que se planteó la creación del Instituto Municipal Especializado en Atención a Personas en Condición de Discapacidad.Criticó que a pesar de que existe un gran porcentaje de la población en esta condición, aún hace falta mucho trabajo en diferentes ámbitos, pues no existen las condiciones favorables que garanticen las libertades de esta población."Siguen siendo parte únicamente de una estadística pero no de los planes y programas de acción que les permita participar plenamente (...) La inclusión no es únicamente en un hospital, la inclusión es en todos los ámbitos de la sociedad", dijo.Expuso que un ejemplo de la poca atención que se brinda a estas personas es la completa omisión a la Ley 822, Ley de integración de las personas en el Estado de Veracruz, promulgada desde hace 12 años, en la que se estipula que el transporte público deberá generar en un plazo máximo de 5 años, cambios para brindar la máxima accesibilidad para toda la población.A lo anterior, Martínez Vera insistió en que no existe el compromiso de las autoridades para la atención de estas problemáticas y, que como sociedad, se debe insistir en que se genere el cambio."Hace falta voluntad, hace falta compromiso y también hace falta la insistencia de nosotros como sociedad. Lo que necesitamos es brindar los espacios y más estrategias para que puedan participar plenamente y pueda gozar de sus derechos humanos como el resto de la sociedad", añadió.Por último, menciono que brindar el apoyo a esta sociedad vulnerable traería consigo un beneficio para toda la población, pues al integrarlos en las actividades generaría un aporte en la economía."Está también muy unido el tema de discapacidad y pobreza, necesitamos verdaderamente apoyar a este sector de la población para que pueda desarrollar sus competencias plenamente y aportar a la economía, mientras no estemos ofreciendo esta gama de posibilidades para que lo puedan hacer, seguirán excluidos y de alguna manera, ser una dificultad económica para las propias familias", finalizó.