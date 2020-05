Plantean empresarios que Direcciones Municipales de Xalapa trabajen a distancia

La suspensión de actividades de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano en Xalapa retrasa trámites de permisos, número oficiales y trámites ante Catastro, observó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva.



Reconoció que si bien el cierre permite proteger a los servidores de la pandemia por Coronavirus, personas físicas y morales no pueden continuar con el seguimiento de trámites y procesos.



Por ello, consideró que el Ayuntamiento debió aplicar el trabajo a distancia, de manera simultánea con el "Quédate en casa".



"El Municipio cerró algunas Direcciones por la contingencia pero sí está perjudicando muy fuerte al sector empresarial, sobre todo Desarrollo Urbano. Consideramos que el irse a sus casas a proteger no es irse de vacaciones, sino trabajar desde casa como muchas empresas lo están haciendo", recomendó.



Esto permitiría a los servidores dar seguimiento a los procesos de los empresarios.



"Si algún expediente tiene faltante de documento, se podría solicitar por correo y enviarlo escaneado para avanzar, porque no es posible que cierren y perjudiquen, (...) No se hace ningún trámite, no están revisando y lo que estamos viendo es que como no se avanza en los temas cuando regrese la actividad habrá mucho rezago", concluyó.