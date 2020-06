Plantean endurecer uso obligatorio de cubrebocas, en Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, al dar el informe de seguimiento a las acciones desarrolladas ante la emergencia sanitaria durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, señaló que, aunque ya es obligatorio el uso del cubrebocas, es necesario poner más atención en esta medida para que los ciudadanos la acaten.



“El Consejo para la Creación de Protocolos de Sanidad y Seguridad propuso y lo pongo a consideración de ustedes quizá para en otro momento tomar una decisión ya más reflexiva y bien fundamentada, el uso obligatorio de cubrebocas en la ciudad, el uso obligatorio. Yo formulé ante esa propuesta es que necesitamos tener las condiciones prácticas para que eso sea viable”.



El primer edil comentó que aún se cuenta con 150 mil cubrebocas de los 300 mil que se adquirieron para otorgarlos de manera gratuita a la población.



“Aún tenemos un buen stock de cubrebocas. Creo que hay que examinar cuidadosamente para que no se suscite un evento perverso en el sentido de que algunos sectores abusen de la situación. Si tenemos capacidad para ofrecer un apoyo gratuito de cubrebocas”.



En otro orden de ideas, la presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, María Consuelo Niembro Domínguez, presentó un posicionamiento con motivo del Mes del Orgullo de la Comunidad LGBTTTIQ, donde resaltó que es fundamental concientizar a la sociedad a que este sector de la población tiene los mismos derechos.



“Las personas LGBTTTI y más, están sujetos a prejuicios de la sociedad y también en las instituciones. El ayuntamiento de Xalapa, se une a la semana cultural que organizan diversos colectivos con la iluminación del palacio”.



Respecto a las pintas de la bandera que la comunidad LGBTTTI quiere realizar en los pasos peatonales de la zona centro, el alcalde enfatizó que es una manera de visibilizar a un grupo social que durante mucho tiempo ha sido hostigado, asesinado y lastimado.



“Creo que esto es mejor que en lugar de que se pintarrajeen bardas. Creo que hay que dar la oportunidad de que se expresen y a mí me parece que es muy oportuno de que se expresen esas demandas porque así contribuimos a un proceso de educación. Es una forma de contribuir de que se hayan dado las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos. En particular creo que el posicionamiento es de respaldo pleno”, concluyó.