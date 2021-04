Plantean establecer soluciones alternas en procesos penales en Veracruz

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Montserrat Ortega Ruiz, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, para incluir las figuras de “Acuerdo Reparatorio” y “Suspensión Condicional” como soluciones alternas al procedimiento penal.



Con su iniciativa, que contempla cambios a la fracción X y la adición de las fracciones XI y XII al artículo 99 de la referida normativa, la legisladora sostiene que se busca homologarla a los avances significados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor de manera gradual a partir del año 2014 en el país.



Argumentó que dichas figuras jurídicas no han sido adaptadas a las nuevas formas de llevar un proceso, específicamente en el Título V de las causas de extinción penal, Capítulo I, que establece reglas generales desarrolladas en el artículo 99 de la referida normatividad.



De ser dictaminada en sentido positivo por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y votada a favor por el pleno de la Legislatura, ya se estipularían en la legislación punitiva del Estado, considerando que las reglas cambiaron para que los procesos penales se lleven a cabo de manera más ágil y con respeto a los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución General de la República.



“Estas soluciones alternas al procedimiento penal, ponen fin al proceso penal que se sigue contra un imputado, y que es de las modalidades que ofrece ahora nuestro sistema penal, de corte garantista, así, los arreglos entre las partes solucionan el conflicto penal y pueden hacer las veces de una sentencia”, precisa la parlamentaria panista en la exposición de motivos.



Añade además que la legislación nacional, en el artículo 186, define el Acuerdo Reparatorio como: “aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.”



Por su parte, la Suspensión Condicional del Proceso, según el artículo 191, se define como “el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.”



Ortega Ruiz aclara en la substanciación de su iniciativa que la terminación del proceso penal no implica impunidad, toda vez que existe un registro de dichos acuerdos y si el acusado reincide en la conducta en un periodo menor a cinco años, deja de tener dicho beneficio y no podrá optar por otra salida alterna.





“Así, se busca también la reincorporación a la sociedad del sujeto activo y se dejan de saturar los centros de reinserción social”, destacó.



“Considero importante la adecuación de los conceptos jurídicos a nuestro Código Penal Vigente en el Estado, que se encuentran plasmados en la parte procesal y resultan de suma importancia para dar agilidad a los procesos penales, además, garantizan una efectiva reparación del daño a la víctima u ofendido y promueven una correcta procuración e impartición de justicia, en la cual no se vulneran derechos humanos de los imputados”, refrendó.