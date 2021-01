Plantean instalar filtros sanitarios en periferia y zona rural de Xalapa

El regidor comisionado a Comercio, Centrales de Abastos, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, comentó que solicitarán al Gobierno del Estado implementar filtros sanitarios no sólo en el centro de Xalapa sino en la periferia y zona rural de la ciudad.



"Es importante que se haga en la periferia. Hemos detectado que en la colonia Revolución, Vasconcelos y en la zona rural no se están aplicando estas medidas. La idea es que tengamos una reunión con Desarrollo Económico, para poder hacer un planteamiento de manera general, que la estrategia abarque todas esa zonas".



Informó que los vendedores ambulantes que forman sus tianguis no sólo utilizan las calles ya destinadas para esto sino que ya están abarcando otras vialidades aledañas a sus mercados.



"Se están creando tianguis a las calles adyacentes de los que ya están. Ahí se ponen entre 10 o 20 puestos y que no tienen la sana distancia. Esta estrategia funciona parcialmente, sí es buena, por supuesto pero la idea es que si vamos a entrarle a esto de salvar vidas, tenemos que entrarle en todo Xalapa".



Consideró que sería necesario que se sumen todas las áreas, desde Protección Civil Municipal y Estatal, Seguridad Ciudadana y demás, para que se puedan establecer estos cercos sanitarios, incluyendo a la Congregación El Castillo, donde dijo, se están realizando eventos en La Laguna.



"Tendremos una reunión para ver qué se puede aplicar, nos interesa que sea para más zonas y no sólo en el centro. Está bien que sea de jueves a domingo pero para toda la ciudad", comentó.