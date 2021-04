Plantean que candidatos difundan videos subtitulados con sus propuestas

Es necesario que personas con problemas auditivos tengan derecho a conocer las propuestas de los candidatos durante la campañas políticas con videos subtitulados.



Lorena Santiago Ochoa, quien padece sordera y forma parte del Consejo Municipal de la Inclusión Social de Poza Rica, manifestó su preocupación por el proceso electoral que inicia este 4 de abril.



Dijo ser necesario que se contemple en los mensajes proselitistas que se difundirán en redes sociales colocar subtítulos para que las personas con discapacidad auditiva puedan conocer los planteamientos.



“Estamos hablando de la inclusión social. Me hubiese gustado más pedir el lenguaje de señas, pero los candidatos van a oponerse por considerarle un gasto más en su campaña. Pero el programa para subtitular es más fácil”.



Lorena Santiago acudió al Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral (INE) donde dejó su solicitud, pues considera necesario que todos los sectores vulnerables conozcan las propuestas.



“Los votos deben ser estudiados. Me interesa votar por una persona que se vea que tiene una solución para el crecimiento de mi municipio. Es urgente que se hagan estas medidas para saber que nos ofrecen realmente”.



Siendo una persona que nació sana pero con el paso de los años comenzó su pérdida auditiva al llegar al cien por ciento, Lorena Ochoa dijo que se pretende que todo ciudadano con problemas auditivos o sordera total tenga el derecho de decidir libremente, de manera consciente y no bajo una política disfrazada de inclusión.



En Poza Rica, se cuenta con un promedio de 30 personas con discapacidad auditiva, los cuales aun enfrentan problemas por la inclusión social, datos obtenidos por Lorena Santiago, quien representa a la comunidad.