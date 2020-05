Plantean que comunidades cercanas a casetas no paguen cuotas de peaje

Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que será enviada al Congreso de la Unión, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares propone eliminar las cuotas de peaje a favor de las familias que residen en comunidades aledañas a las casetas del país.



Aclaró que el beneficio no será para quienes transiten por las carreteras en calidad de foráneos, vacacionistas o quienes sólo llegan de visita a algún punto del país donde haya una caseta de peaje.



Consideró que la medida no es lesiva para el erario público, por el contrario, generaría un beneficio inmediato a los pobladores e impactaría en el dinamismo de la economía local.



Expuso que ya hay antecedentes al respecto y ejemplificó el caso de Coyutla, Estado de Colima, en donde después de una prolongada exigencia ciudadana, el Presidente de la República, el 4 de junio del año pasado, anunció el descuento del 100% a los automovilistas que transitaran por esa vía.



Mientras que en Veracruz se ha solicitado la eliminación de las casetas de la Antigua y del Puente Coatzacoalcos y al momento no tiene respuesta, lo que ha generado el descontento del sector empresarial e industrial, toda vez que el pago de peaje es una lacerante barrera que impacta de manera negativa la economía de ciudades circunvecinas, limitando el flujo de personas y mercancía.



“Existe una importante demanda social que como representantes del pueblo debemos atender y sobre todo que ya hay un precedente que privilegia a los residentes de una comunidad, lo que sin duda ha traído aparejados beneficios en la economía de las familias, comerciantes, empresarios, estudiantes, transportistas y maestros de la región”, añadió.



También recordó que está sin respuesta una petición del Congreso local de Guerrero para que se extiendan tarjetas de descuento a residentes.



Guízar Valladares propone al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de extinción de pago de peaje a residentes cercanos a las casetas de peaje.



“Soy sabedor que se han presentado numerosas iniciativas en este sentido pero se deben redoblar esfuerzos para aprobar una modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para beneficiar a quienes se encuentren en el supuesto de residentes aledaños a las casetas de cobro, no así a quienes transitan en calidad de foráneos, vacacionistas o quienes sólo llegan de visita”, concluyó.