Plantean que en El Castillo podría quedar un panteón regional para Xalapa

Presentarán proyecto para la realización de panteón regional en la congregación de El Castillo.Sara Cano Corros, asesora de la agrupación Laguna, en conjunto con el excomisariado ejidal de El Castillo, José Pérez López, mencionó que el proyecto ya está terminado, pues se presentó desde la administración de América Zúñiga, al terminar su gobierno el proyecto quedó olvidado.Agregó que debido a la poca apertura que tenía el exalcalde Hipólito Reyes no se presentó el proyecto, pues también se le había expuesto otro; sin embargo, tampoco se le dio seguimiento."Si no dio oportunidad a la gran obra que se ejecutó con recursos del ejido, la recuperación del vaso de agua de la laguna, imagínese si le va a importar un panteón", comentó.Declaró que se abrió la oportunidad para presentarlo al Ayuntamiento pues el regidor Alfonso Marcos García Castillo manifestó el interés por continuar con el proyecto de construcción de un panteón en la Capital del Estado."El proyecto ya se tiene como tal, la situación aquí es retomar las palabras que dijo el regidor de panteones y poner a disposición del municipio y ver la factibilidad de ejecución de obra (...) Ahorita no hemos tenido el enlace, aprovechando que el regidor del área hizo la manifestación de que el municipio tiene interés de la ejecución de un panteón regional, nosotros ponemos a disposición del regidor la información que tenemos", declaró.Cano Corros expuso que el terreno ubicado en la congregación de El Castillo es propiedad del ejido y cuenta con más de una hectárea de extensión, que se dividiría entre el espacio público y 60 lotes que serán para los ejidatarios.