Plantean que escuelas requieran permiso de padres para enseñar sobre sexualidad

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Veracruz, para que sean los padres de familia quienes ejerzan el derecho de autorizar si sus hijos toman clases que contengan temas de sexualidad.



Mediante una propuesta de reforma a los artículos 149 y 171 de la Ley de Educación, plantea que los centros educativos deben informar con anticipación a las madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, sobre clases, charlas, talleres y/o materias que sean ética y moralmente controvertidas, para que puedan autorizar mediante la figura PIN Parental (autorización expresa) que sus hijas e hijos reciban o no este tipo de contenidos.



Reconoció que con la reciente reforma al artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporó a los planes y programas de estudios la perspectiva de género y una orientación integral, tales como la educación sexual y reproductiva.



Sin embargo, dijo que dichas materias no gozan de estudios científicos suficientes que prueben su validez y que, en consecuencia, se consideren aptas para impartirse desde una temprana edad.



Por ello, propone que la autoridad educativa estatal dará a conocer, con 15 días mínimo de anticipación previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades en temas de sexualidad, reproducción y género a las madres y padres de familia, con la finalidad de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones; en caso de negativa, facilitará a los educandos la posibilidad de realizar una tarea alternativa.



Mientras que los padres de familia o tutores deberán presentar su consentimiento previo por escrito, el cual se denomina PIN Parental, sobre el contenido de las clases y actividades en temas de sexualidad, reproducción y género que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones. Asimismo, tendrán derecho a manifestar su oposición o negativa a que sus hijas e hijos participen en talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales o éticos.



Además, las autoridades educativas estatales están obligadas a recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado a las madres y padres de familia, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad vía PIN Parental, con 15 días mínimo de anticipación previa a la impartición de talleres o pláticas impartidos por organizaciones ajenas al centro escolar.



Los educandos hijos de madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad que manifiesten su oposición vía PIN Parental, no podrán ser objeto de coerción, amenazas, intimidación, detrimento de su evaluación y discriminación arbitraria por parte de las autoridades educativas.



Señaló que la medida que se propone no contraviene la Constitución Federal, pues no busca desaparecer las clases o materias con contenidos relacionados con la perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, sino tomar en consideración la opinión de las madres y padres; esto es, esos temas podrán seguir formando parte de los planes o programas de estudio, sólo que corresponderá a las madres y padres decidir si su contenido puede darse a conocer a sus hijas e hijos a través de las propias instituciones educativas, o sí serán ellos mismos quienes den esa información a sus hijas e hijos.