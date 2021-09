Plantean que Gobierno fomente que remesas se destinen a proyectos productivos

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara como un “logro” las remesas que ingresan de Estados Unidos al país, durante su pasado tercer informe de gobierno.



“No debió decirlo porque no es dinero público sino privado, no es un logro del gobierno sino de los connacionales que envían su dinero y con ello se reactiva la economía”, acotó.



Entrevistado, dijo que, aunque este dinero de las remesas, contribuye al Producto Interno Bruto (PIB), es para la parte del consumo de quienes lo reciben, pero no se genera producción.



“Las remesas son dinero privado de las personas que envían a México, quienes hacen uso y tienen el derecho para decidir en qué gastarlo es quien recibe el dinero, esto no es del gobierno. Sí contribuyen al PIB, pero porque el dinero que les llega lo designan para gastos como comida, salud, vestido, educación, es el consumo de bienes y servicios”, explicó.



Del mismo modo, estimó que mensualmente ingresan a México alrededor de 4 millones de dólares producto de estas remesas.



En este sentido, consideró que el Gobierno debe preocuparse por estimular a quienes reciben estos ingresos para que se invierta en un bien productivo.



“El problema es que no se ocupa para la producción y con esto incrementar la economía, se va al consumo, la gente no lo invierte para producir un bien sino para su consumo, ojalá el gobierno se preocupara para estimular estos ingresos, para que la gente lo invierta en un bien productivo, en algún negocio”, finalizó.