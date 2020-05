Plantean reforma a la Ley de Desaparición de Personas del estado de Veracruz

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado, propuso que la duración del cargo de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz, sea de 3 años con posibilidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido, garantizando que la renovación sea escalonada y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.



Durante la sesión plenaria, lo diputados integrantes de la referida comisión especial recordaron que en enero de 2019 se integró el primer Consejo Ciudadano de Veracruz, mismo que se encuentra conformado por dos familiares de personas desaparecidas, por cada una de las tres regiones del Estado (Norte, Centro y Sur).



Tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos en la materia; y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos; los periodos en el cargo son de uno, dos y tres años, respectivamente.



Sin embargo, consideraron que los periodos de uno y dos años no sólo dificultan, sino que imposibilitan a las personas consejeras y consejeros ciudadanos, la culminación debida e idónea de los proyectos de trabajo que devienen necesarios para el oportuno cumplimiento de sus atribuciones legales.



Por ello, en la iniciativa también se señala que las personas consejeras y consejeros qué a la entrada en vigor de la reforma que deroga el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, en caso de aprobarse, estén ejerciendo sus funciones permanecerán en el cargo hasta el 17 de enero de 202, fecha en que se deberá realizar la renovación respectiva.



Y para quienes hayan concluido sus periodos, permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta en tanto el Congreso del Estado realice los nombramientos de las personas que cubrirán las vacantes, quienes durarán en el cargo tres años.



También manifestaron que la modificación de los periodos de los cargos de las consejeras y consejeros ciudadanos fue consensuada con los familiares de las personas desaparecidas representadas en el Consejo Estatal Ciudadano.