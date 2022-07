Plantean solicitar nueva declaratoria de emergencia en Tequila tras lluvias

El municipio de Tequila necesita otra declaratoria de emergencia, luego de que ayer lloviera durante tres horas y provocara graves afectaciones, entre éstas, derrumbes que causaron la muerte de una persona, caminos bloqueados y casas dañadas, dijo el alcalde Jesús Valencia Morales."Sí necesitamos otra declaratoria, ahora estamos al doble o triple de afectados y desgraciadamente no hubiéramos querido este deceso".Explicó que las 19 familias en riesgo por la lluvia de ayer, decidieron irse con sus parientes para ponerse a salvo. Eran de los barrios Santa Cruz y Zacatlamanca.De igual forma explicó que un adulto mayor que vivía en la casa donde un deslave cobró la vida de un poblador, está en el hospital pues resultó lastimado. Los demás integrantes de esta familia están bien, a pesar de que no quedó nada de su vivienda."Anoche no dejó de llover durante más de tres horas, lluvias intensas y nos vimos rebasados, varias comunidades quedaron incomunicadas y nos dimos a la tarea todo el equipo y gente voluntaria, más 150 personas, a ayudar a sacar a la gente, sobre todo en la comunidad de Chapultepec, donde por desgracia perdió la vida una persona.Ya llegó SEDENA al municipio y liberaron un poco el paso donde estaba un árbol caído con cables de alta tensión. Hay un carril para que puedan pasar los vehículos".Sin embargo Valencia Morales, destacó que siguen llegando avisos de las comunidades, dando a conocer más afectaciones."Hay afectación de otras casas y muchos derrumbes, se cayó mucha piedra, lodo, también en la cabecera hay afectaciones, en los barrios son alrededor de ocho barrios y ocho comunidades, pero casi todas, la mayoría tiene afectaciones".El presidente municipal reconoció que no se daban abasto para poder auxiliar, pues tenían todavía las afectaciones de finales de junio "y ahorita se duplicaron o triplicaron porque no dejó de llover por un buen tiempo. No podemos cubrir todo porque estamos hablando de 52 puntos estratégicos del municipio entre barrios y comunidades, porque no nos alcanza con el personal que tenemos, ayer la misma gente fue la que se accionó y sacó a las personas atrapadas".Este día, el munícipe acudió al Servicio Médico Forense de Orizaba, acompañando a la familia del hombre que perdió ayer la vida tras acabar con su casa un deslave.Cabe mencionar que apenas el 25 de julio la Coordinación Nacional de Protección Civil autorizó declaratorias de emergencia para 8 municipios afectados por la lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, y por deslizamiento de ladera, ocurridos el 20 de junio.La Declaratoria de Desastre Natural por lluvias severa e inundaciones pluvial y fluvial fueron para los Municipios de Mixtla de Altamirano, Las Choapas y Zongolica.La Declaratoria de Desastre Natural por deslizamiento de ladera se emitió para los Municipios de Atlahuilco, Los Reyes, Soledad de Atzompa, Tequila, Texhuacan y Zongolica.