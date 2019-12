Plantean transportistas de Veracruz Puerto aumento de “uno o dos pesos” a tarifa de urbanos

Concesionarios del transporte público en la región de Veracruz presentarán una propuesta de ajuste tarifaria a las autoridades estatales con la intención de aumentar el costo de este servicio.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Transportistas de Veracruz en esta zona (ASTRAVER), Eliseo Cruzado Márquez, consideró necesario este aumento pues en los últimos seis años no han modificado la tarifa del pasaje del transporte urbano, por lo que buscarán un aumento de entre uno y dos pesos.



Aunque admitió el parque vehicular está en malas condiciones pues ya tienen varios años sin cambiar unidades, aseguró que con este incremento buscarían modernizar los camiones.



"No se puede subir mucho porque tampoco queremos afectar al usuario. Se está viendo que sea de uno o dos pesos, conforme el tiempo que tiene que no se ha subido. Si revisamos con otros Estados, ya está en 11 o 13 pesos; nosotros no queremos hacer un ajuste tan alto pero sí, ya es necesario", dijo.



Puntualizó que será durante los primeros días de enero del 2020, cuando los transportistas retomen diálogo con las autoridades para analizar el alza a las tarifas del transporte público.



Actualmente, el costo es de 7 pesos para boleto estudiante y tercera edad; y 9 pesos el boleto sin descuento.