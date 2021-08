Planteles particulares se adecuaron para regreso voluntario y escalonado a clases

El regreso presencial a las clases es positivo y en materia operativa las escuelas particulares se han mantenido en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir con los requisitos para retornar a las aulas el próximo lunes, manifestó Jeremías Zúñiga, director académico de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad de las Naciones.



Precisó que se ha hecho una inversión importante para adecuar a los plantes, además de que no habrá sobrecupo en los salones porque el regreso a clases será de manera escalonada.



Y resaltó que el uso de cubrebocas será obligatorio.



"Las escuelas particulares han invertido en cabinas desinfectantes, en gel antibacterial; tenemos cubrebocas suficientes. El regreso no es masivo, es voluntario y es escalonado, después todas las escuelas para poder regresar deben tener agua, gel sanitizante, deben usar el cubrebocas obligatorio y si son grupos grandes se va a dividir la asistencia", dijo.



Agregó que en las encuestas que se han realizado a través de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, más del 60 por ciento de los tutores afirman estar a favor del regreso presencial.



Consideró que esto ayudará a recuperar la confianza de regresar a la vida pública pero sin confiarse y mantener las medidas sanitarias.



"Las encuestas que se han hecho a través de la Federación de Universidades, más del 60 por ciento de los padres quieren que sus hijos regresen sobre todo en edades más temprana como maternal, primaria, secundaria y bachillerato y a nivel licenciatura los grados de primero hasta sexto quieren ya regresar".



Sólo en el caso de los estudiantes de últimos semestres de universidades han señalado que no desean el regreso, lo cual responde a que ya están en etapas de colaboración profesional.