Plasman en un libro lucha de madres de desaparecidos de la región Orizaba-Córdoba

A través del libro “Porque la lucha por un hijo no termina…”, la escritora Celia del Palacio buscó visibilizar esos casos de personas desaparecidas que son incansablemente buscados por sus madres, jóvenes que han sido criminalizados y estigmatizados o, en el mejor de los casos, ignorados por las autoridades que deberían encontrarlos.



Al hacer la presentación de su obra, que recoge los testimonios de 20 integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, la autora da cuenta de las historias de vida de quienes han sido víctimas de desaparición forzada, crimen que no sólo afecta a la víctima directa, sino que destruye a sus parientes cercanos “y daña profundamente el tejido social de las comunidades”.



A la vez, la investigadora y doctora por la UNAM trata de hacer un reconocimiento a las madres que siguen luchando ya no por lograr la justicia, pues la saben inalcanzable en un país de impunidad, sino por encontrar un vestigio, un fragmento de sus seres queridos.



Reconoció la valentía de esas madres para conocer el paradero de sus hijos o bien alcanzar el derecho de que tengan una tumba digna.



Expuso que, en el Colectivo, estas personas han encontrado una familia con la que pueden expresar sus sentimientos de dolor, mismos que afuera no siempre comprendidos por una sociedad que prefiere mirar a otro lado porque muchas veces tiene temor a involucrarse.



Agradeció a las integrantes del Colectivo, a su representante Araceli Salcedo y a Daniel GM por su aportación en las fotografías que forman parte de una exposición y que plasman el dolor de quienes buscan a sus hijos.



En la presentación del libro, que se llevó a cabo en una céntrica cafetería, estuvo también presente la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, quien señaló que este libro permite lograr lo que la numeraria no hacen, que es sensibilizar a la población, pues cada testimonio lo hace real.



Mencionó que el discurso oficial en los tres niveles de gobierno expresa acompañamiento, lo cual no es congruente con la realidad en donde se han reducido los recursos para las búsquedas y en donde poco avance se ve para atender este flagelo.



Reconoció a la representante del Colectivo, Araceli Salcedo, por su esfuerzo incansable y a quienes cuentan sus historias; a Daniel GM por dar rosto a quienes esperan y a los esperados, así como a Celia del Palacio por contar esas historias que mucha gente prefiere no escuchar y que quisiera que fueran ficción.