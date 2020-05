Plataformas virtuales de educación se quedarán; pandemia modificó métodos de enseñanza

La pandemia ha modificado los métodos de enseñanza y el uso de las plataformas virtuales se quedarán tras el paso de la emergencia sanitaria y regreso a la normalidad, se mantendrá una dualidad en la formación académica.



De acuerdo con el doctor en Educación y coordinador académico turno Vespertino de la Escuela Secundaria Técnica 26, Ricardo Robert Tejeda, en otros países ya se trabaja de esta manera y aunque ha sido un reto difícil, tanto para docentes como alumnos, ha funcionado bien.



"Ha sido difícil, nos agarra de momento. Muchas veces tenemos meses para programar un curso, tomarlo y ahora era hacerlo en el momento. Ha sido una labor difícil. Vamos a ocupar las ventajas que ya se tenían y no las ocupábamos; pareciera que después de esto vamos a darle una continuidad presencial", dijo.



Afirmó que dada la respuesta de los estudiantes en las zonas urbanas, no se prevé que haya rezago en la enseñanza, porque se ha trabajado para mantener el nivel de competencia.



A través de los diferentes medios, se ha logrado llegar a la gran mayoría de los alumnos, además que a diferencia de otros momentos, los padres de familia se han involucrado más en el apoyo de enseñanza en casa.



"No todos hemos trabajado de la misma manera por plataforma digital, plataforma presencial, por WhatsApp. Hemos buscado que al término del ciclo escolar, los niños queden con las mismas competencias, que no queden en ninguna desventaja. Algunos permanecerán en el mismo nivel, otros cambiar de nivel".



Incluso en las zonas serranas, donde no hay acceso de medios de comunicación, hay docentes que se quedaron para dar seguimiento a los alumnos.



"Hay zonas rurales donde está la casa del docente y donde tenemos el dato que se quedó en la zona rural porque no quedó otra situación con las medidas de seguridad de salud, de la sana distancia, no de manera diaria pero sí de manera constante están revisando las tareas".



La conjunción de estudiantes, padres de familia y docentes ha generado que la pandemia no frene la educación.