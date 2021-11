Playas de Tuxpan riesgosas con llegada de frentes fríos, advierte PC municipal

La unidad municipal de Protección Civil (PC) llamó a los visitantes a no correr riesgos en las playas de Tuxpan, sobre todo en la temporada de fríos, periodo durante el cual, pese a condiciones climáticas adversas, se adentran al mar.Tan sólo entre el viernes y el lunes de esta semana, que abarcó el llamado fin de semana largo, al menos cinco visitantes fueron rescatados de ahogarse, señaló el director de PC, José Clemente Campos Pérez.Sin embargo, al menos otros ocho han perdido la vida en lo que va del año en la principal zona de recreo, pues no se respetan diversas recomendaciones para evitar las tragedias, advierten a su vez integrantes del grupo Guardianes de la Playa Barra Norte, un equipo de rescatistas conformados por voluntarios.Campos Pérez indicó que en casi todos los casos se trata de personas que llegan de ciudades de otros estados, que desatienden los avisos de riesgo por alto oleaje e inclusive se introducen hasta distancias no seguras de la playa a pesar de que algunos no saben nadar.Una de las zonas de mayor riesgo se ubica en inmediaciones de las escolleras, donde hay mayor profundidad y las olas golpean con mayor fuerza.Asimismo, los rescatistas alertan que en algunas partes la playa tiene hondonadas, por lo que se exhorta a los bañistas a no adentrarse demasiado, sin embargo, en muchas ocasiones desatienden los llamados y han sobrevenido tragedias.