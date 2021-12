Plazas definitivas no se sortearon: Alcalde de Xalapa

El Alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, negó que se haya realizado un sorteo para asignar plazas definitivas en diversas áreas del Ayuntamiento, y que con esto se haya beneficiado a familiares de actuales funcionarios, tal como denunciaron trabajadores de Parques y Jardines el pasado lunes cuando se manifestaron en el Palacio Municipal.Por el contrario, explicó que lo que se llevó a cabo fue una revisión de la situación salarial de empleados que tenían más de 20 años laborando en la administración capitalina, a fin de otorgarles un “acceso” que mejorara su ingreso económico.Reiteró que en general se siguió un criterio nuevo, dado que en anteriores administraciones al concluir su periodo se repartían “muchas bases” entre los líderes, pero su Gobierno, afirmó, habló con ellos para dejarles claro que no harían lo mismo.“Lo que pensamos que era más sensato era ayudar a la gente que gana menos, que tiene mucha antigüedad y mucha precariedad laboral. Se hizo un estudio financiero, se hizo un estudio con la Dirección de Recursos Humanos y se identificó a esa población trabajadora, que puede llegar a tener 20 años de antigüedad y que se encuentra en situaciones de mucha precariedad laboral, sin prestaciones, con muy bajos ingresos, a esa población fue a la que se apoyó”, aseveró el munícipe xalapeño.Indicó que las área de la Alcaldía donde más se identificaron a trabajadores con estas características fueron las de Parques y Jardines, Limpia Pública y el Rastro Municipal, definiéndolos como los que sostienen a la ciudad porque se trata de una labor manual que permite que esté limpia, así como sus parques y que el lugar de sacrificio de animales opere con higiene.“Ésa población trabajadora manual ganaba muy poco, vivía desde hace muchos años con una situación de precariedad y a ellos se les apoyó, y eso es mucho mejor que darle base a gente que ya de por sí tiene muchos beneficios”, afirmó Rodríguez Herrero al exponer que si bien entiende la inconformidad de algunos empleados, la determinación se puede documentar con la Dirección de Recursos Humanos.Además acotó que tras la protesta de los trabajadores de Parques y Jardines pidió que se les atendiera y reiteró que la supuesta entrega de plazas a los hijos de un encargado de un vivero y a la hija del jefe del área, Nereo Aquilino Ojeda Ramírez, no es cierto.“De ninguna manera, la historia del Ayuntamiento en ese sentido es que hay muchas familias dentro, la verdad hay que decirla, es algo que viene de 20 o 30 años, porque los propios líderes apoyaban a sus familiares, entonces si se examinara la nómina, se va a ver que hay unos apellidos que se repiten y se repiten en muchas áreas porque así operaba el Ayuntamiento, por eso dije que no iba a dar base porque van a seguir metiendo a sus familias”, ahondó.Hipólito Rodríguez aclaró que con el apoyo que decidió darle a los empleados de más antigüedad no le está dejando un problema a su sucesor, Ricardo Ahued Bardahuil.“Nos preocupamos por no generarle una nómina costosa, cero, cero, lo manejamos con mucha responsabilidad. No hubo basificaciones”, comentó una vez más.