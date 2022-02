Plazas definitivas y pago de salarios, reclaman docentes de Veracruz ante la SEV

Docentes aspirantes a obtener una plaza docente se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir se agilice el trámite para la asignación de las mismas de manera definitiva del nivel de educación básica y media superior.Fernanda Rodríguez, profesora del área básica, dijo que en esta movilización acuden profesores de educación Preescolar, Primaria, Secundaria General, Técnicas, Telesecundarias y de Educación Media Superior, quienes están esperando los pagos pendientes y la validación en tiempo y forma por parte del Fondo Nacional de Educación Básica (FONE), “ya que desde octubre de 2021 no hemos recibido nuestros pagos”.Mencionó que están exigiendo también la transparencia y actualización de la plataforma del SATAP respecto a las vacantes de las plazas definitivas y sobre todo contar con las órdenes de presentación y no una constancia de asignación de plaza temporal.Dijo desconocer el número de maestros que se encuentran en esta situación pero que ya ha pasado mucho tiempo para que se les asignen de manera definitiva las plazas, lo que ha ocasionado que varias de sus compañeras, que ya están en prejubilación, han informado que ya debería de habérselos otorgado.Los manifestantes provienen de diferentes partes de la entidad, como es el caso de Veracruz, Xalapa y en la manifestación el grupo asistente los está representando al no poder venir porque están muy lejos.De la transparencia que están demandando en el otorgamiento de dichas plazas, dijo que se está exigiendo esto, porque se tiene conocimiento de que en ocasiones se han asignado las mismas a personas que se encuentran muy por debajo en el lugar de prelación y queremos que se asigne de acuerdo con nuestra orden de prelación.Dio a conocer que en otras ocasiones ya se habían manifestado y dialogado con las autoridades educativas, sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta favorable, por lo que siguen exigiendo ser escuchados y el argumento que han esgrimido para no darles la plaza definitiva es que se tiene que cumplir con un proceso administrativo y que deben esperar para su liberación.Sin embargo, ya han esperado mucho tiempo y consideran que ya es justo que se haga válido su derecho de haber presentado el examen en el USICAMM, añadió.En lo personal, dijo que por el momento se encuentra sin laborar, por lo que se está exigiendo que se les haga válido la plaza temporal y definitiva, en este caso definitivo pero dijo que entienden cuál es el proceso, por lo que estamos a la espera de la asignación de la misma, porque se cumplen con todos los requisitos para ello, concluyó.