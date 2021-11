Plazas magisteriales no se venden, asegura SEV; pide denunciar corrupción

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no vende plazas magisteriales, aclaró el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, ante las acusaciones contra el Delegado de Orizaba por presuntamente incurrir en esta práctica, por lo que exhortó a los afectados a presentar las pruebas y denunciar.En un video que publicó en sus redes sociales, el funcionario estatal dejó en claro que en Veracruz no hay espacio para la corrupción, ya que el proceso para acceder a una plaza magisterial es por medio de una evaluación.Por lo anterior reiteró el llamado a quienes hubieran sido afectados por esta situación a denunciar y presentar las pruebas para que la dependencia a su cargo pueda actuar en consecuencia, pues advirtió que no habrá espacio para este tipo de acciones.“En un medio de comunicación, señalan a un delegado, el delegado de Orizaba, de un tema de probable venta de plazas, hacemos un llamado para que las personas que se pusieron en contacto con el medio denuncien ante la Fiscalía Anticorrupción, si tienen pruebas fehacientes”, señaló.Escobar García advirtió que en la SEV no se “solapará”, así como tampoco se incurrirá en impunidad, por lo que en caso de confirmar estas irregularidades procederán con apego a la ley.“No vamos a solapar, ni tapar a nadie en esta Secretaría, para llegar a este lugar y con la Cuarta Transformación se ha luchado durante muchos años para echar abajo esas prácticas de corrupción y que hoy en día no vamos a solapar”, expuso.Asimismo, Zenyazen Escobar adelantó que estarán atentos a estos procesos, en caso que se presenten las denuncias.