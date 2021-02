Plazo de aspirantes independientes para recabar apoyo vence el 23 de febrero, reitera OPLE

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz reiteró que la fecha límite para la obtención del apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidaturas independientes vence el próximo 23 de febrero.



Lo anterior, al dar contestación a las solicitudes formuladas por diversos ciudadanos que buscan la nominación a las Alcaldías del Estado sin el respaldo de un partido político, en las que pedían la ampliación del plazo por 30 días más.



En los oficios presentados por Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias, Luis Daniel Guerrero Ramírez y Omar Herrera Parras, requerían que se les permitiera recabar los respaldos hasta el 25 de marzo.



No obstante, el pleno comicial respondió que carece de atribuciones para modificar los plazos fijados para recolectar los apoyos ciudadanos, toda vez que fue el Instituto Nacional Electoral (INE), quien haciendo uso de su facultad de atracción establecida en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), fijó las fechas para tal fin.



Abundó que los Lineamientos de Verificación fueron emitidos por el INE y son de cumplimiento nacional, por lo que los aspirantes deben someterse a los mismos.



Asimismo, los solicitantes pidieron al OPLE la inaplicación de la porción normativa contenida en el artículo 269 párrafo tercero del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz que refiere que para obtener la candidatura independiente, deben recabar el 3% de cédulas de respaldo en sus respectivas demarcaciones.



Al respecto, el instituto electoral veracruzano señaló que carece de atribuciones para realizar tal petición, ya que es una autoridad administrativa y no jurisdiccional, a la que le compete decidir sobre la materia.



En el caso concreto de un aspirante por Xalapa, pedía la disminución del porcentaje de firmas del 3 por ciento al 1 por ciento de la lista nominal de electores para poder ser candidato independiente por la Alcaldía capitalina, por lo que en ese caso, el ente comicial se pronunció en el mismo sentido que sobre la inaplicación de la ley, es decir, que no tiene facultades para modificar tal porcentaje.



Cabe mencionar que de los 32 aspirantes independientes a las Alcaldías de la Entidad, sólo quedan 28, pues cuatro desistieron de su intención de contender el próximo 6 de junio por la vía ciudadana. En el caso de las Diputaciones Locales, permanecen los cuatro registrados, aunque ninguno ha logrado recabar el umbral mínimo de respaldos para lograr la nominación.