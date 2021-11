Pleito en el PRD Veracruz; “no tenemos un líder”, dicen

Tras 8 meses sin sesionar, perredistas exigieron al presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Sergio Cadena Martínez, que convoque a un Consejo Estatal para discutir y buscar solución a la crisis que vive el partido en Veracruz y que se agravó con la reciente renuncia de las diputadas locales plurinominales Perla Eufemia Romero y Lidia Irma Mezhua Campos, quienes pasaron a MORENA.En conferencia de prensa, la exdiputada local Yazmín de los Ángeles Copete Zapot criticó que así como renunciaron al PRD, deben renunciar a sus curules."Es una posición que les corresponde a los perredistas, que si bien es cierto que los ciudadanos votan, también es cierto que ese voto fue dirigido al PRD y hoy vemos una crisis profunda", dijo.Advirtió que ante todo esto falta liderazgo del Sol Azteca en Veracruz, añadiendo que una cosa es ser Presidente del CDE y otra dirigente.“No tenemos un líder que realmente convoque, convoca a sus personeros, a sus incondicionales”, dijo sobre Cadena Martínez.Dijo que si bien ha sido muy institucional con su partido y evita ventilar problemáticas internas en público, ante la falta de dirimirlas con Cadena Martínez, decidió compartirlas con los medios porque la "traición" de las legisladoras "ya fue la gota que derramó el vaso".Acusó que desde hace ocho meses el consejo estatal del PRD no ha sesionado, pese a que sus estatutos establecen que se deben reunir cada tres meses; además, añadió que así como dicho órgano lo nombró presidente, éste también lo puede remover si no se decide ir voluntariamente."Reunirse el Consejo Estatal implica que el comité estatal debe rendir cuentas de la situación política que vivimos en Veracruz pero también de los recursos que el partido tiene a su disposición", aseveró.Pese a que durante su pago por la Sexagésima Quinta Legislatura, que recién terminó su periodo constitucional, no emitió pronunciamientos en tribuna o participó en las marchas en apoyo al ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán; Copete Zapot acusó a Sergio Cadena de usufructuar el trabajo político que realizó el exfuncionario detenido."Un Presidente de un comité que no saca la casta por su militancia, por aquellos hombres y mujeres su partido, que han abonado a la lucha, no merece estar donde está, quiere decir que le va muy bien donde está. Un poquito de dignidad de Sergio Cadena diría aquí está la presidencia del comité para que la militancia decida quién viene al relevo", reafirmó.Por su parte, las hijas de Franco Castán acusaron al líder del Sol Azteca de haber olvidado a su padre, recluido en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes y a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) busca que se le condene con 27 años y 7 meses."Nos encontramos como familia concentrados ante el ataque de la Fiscalía y el Poder Judicial, confiamos que los amparos que interpusimos nos den la razón jurídica. Hoy mi papá es preso político por capricho y muy pronto su inocencia se demostrará", expuso Liliana Franco Alvarado.Denunció que Cadena Martínez se "desentendió" del extitular de la SEGOB a los días de haber sido detenido "y dio órdenes que no se opine nada de mi papá, al igual que su suplente Velázquez, de quien desde julio no sabemos de él".En el mismo sentido se pronunció su hermana, Luisa Franco, al tiempo que añadió que tienen todas las armas jurídicas para demostrar que Rogelio "está limpio", pese a las "trabas del Gobierno"."Él está adentro (de la cárcel), por ultrajes a la autoridad, después le imputaron peculado y cada vez le fueron metiendo más y más delitos (...) Ha sido muy difícil que siempre nos meten y meten más delitos, lo han intentado manchar de una manera increíble", externó.