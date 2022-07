Pleito en proceso interno de MORENA; acusan a líder vecinal de violar estatutos

En vísperas de la elección interna del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, el integrante de Brigadas Unidas, Mario Vargas Pimentel, denunció la violación de los estatutos por parte de la líder vecinal Citlali Topacio Hernández Ramírez.Indicó que las reglas internas del partido exigen suspender la afiliación de nuevos integrantes un mes antes de la elección que tendrá lugar los días 30 y 31 de este mes.El pasado viernes, Vargas Pimentel aseguró que sorprendió a Citlali Topacio fotocopiando formatos de inscripción de nuevos militantes del Partido.“30 días antes de la asamblea se deben suspender las afiliaciones, es lo que dice el artículo 24 del estatuto y aquí no lo están respetando. Aquí dicen que el mismo día de la elección puedes llegar a afiliarte y eso puede darse a malas interpretaciones y alguno puede llevar tantas boletas de alguna colonia, de gente que no conocemos y pueden ser priistas, panistas”.Dijo que por lo anterior grabó en video a Topacio Hernández, y asegura que él en ningún momento cayó en provocaciones contra la dirigente vecinal.“Decirle a los militantes y bases de MORENA en todo el estado de Veracruz y todo el país, del proceso interno el 30 y 31 de este mes y estamos participando. El día de ayer me percato que se está cometiendo un delito electoral, tomo video e inmediatamente se da cuenta la persona (Citlali Topacio) y hace un relajo, una parafernalia. Llamaron a la Policía, el que nada debe nada teme. Ahí recibo a los policías y me dijeron: ‘Si quiere váyase’ y de todo (modos) me detuvieron. 300 pesos (tuve que) pagar, los pago y al interior me avisa un policía que tengo una orden de aprehensión por homicidio. Falso, tan falso, tan falso que estoy aquí”.Dijo que esta experiencia le estimula para participar como delegado por el Distrito 10 de Xalapa, en donde seleccionarán a 10 personas (5 hombres, 5 mujeres), y con derecho a buscar la Presidencia del Partido.“Sí tuve temor, mucho temor. Es un lugar horrible, que no le deseo a nadie, y vaya mi agradecimiento a todos los compañeros, recibí muchísimo apoyo. Por horas me consideré un preso político. Vean el video, hagan sus propias deducciones de acuerdo al video”, concluyó.