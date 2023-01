Pleito paraliza la justicia administrativa en Veracruz

El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) determinó suspender labores mientras se formaliza la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).Actualmente no se está recibiendo a ningún ciudadano y se informó que la suspensión se prolongará durante todo el mes de enero, lo que tomó por sorpresa a abogados que acudieron realizar trámites este 4 de enero, cuando se supone que se reanudarían las actividades.El pasado 29 de diciembre, los nuevos magistrados determinaron suspender plazos procesales para la continuación e inicio de asuntos jurisdiccionales atendidos por el extinto TEJAV, determinando que el servicio se reanudará hasta el 31 de enero de este 2023:“Acuerdo de suspensión de plazos procesales para la continuación e inicio de asuntos jurisdiccionales atendidos por el extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz por un periodo de 20 días hábiles, mismos que comenzará a contar a partir del día 4 y hasta el día 31 de enero de 2023”, avaló el pleno de los nuevos magistrados del TRIJAEV.En la sesión, la magistrada presidenta, Leticia Aguilar Jiménez, propuso la medida justificando que es para dar certidumbre jurídica a los ciudadanos y no dejarlos en indefensión.“(…) considerando que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz es un organismo de reciente creación en el cual, se deben de realizar las gestiones necesarias relativas a la entrega-recepción de los recursos materiales, humanos y financieros, además de realizar la revisión de la totalidad de los expedientes atendidos por el otrora Tribunal (…)”, señaló la magistrada.Se justificó que algunos expedientes deben de ser trasladados a la Sala Regional Unitaria que les corresponda, además de que debe realizarse la puesta en funcionamiento de las mismas con los recursos necesarios para su operación.El anuncio se dio “a fin de evitar incertidumbre en el trámite y seguimiento de expedientes de las salas regionales unitarias, así como la Sala Superior, con fundamento en el artículo séptimo transitorio primer párrafo del decreto 463 publicado el día 20 de diciembre mediante el número extraordinario 504, tomo CCVI en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.Pese a esto, abogados acudieron al lugar y mostraron su inconformidad por la incertidumbre que impera en el Tribunal, puesto que algunos se trasladaron de diferentes municipios y regiones retiradas a la Capital del Estado, lo que significó un gasto de recursos y de tiempo.Cabe señalar que a la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en trámite la controversia constitucional 266/2022 que promovieron los magistrados del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.El 30 de diciembre los ministros concedieron una suspensión a los magistrados para que no sean cesados de sus cargos y continúen en funciones Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV o varíe la suspensión otorgada por los ministros.Además, la Corte determinó que los nuevos magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, no podrán asumir funciones, aunque ya tomaron las instalaciones ubicadas en la Torre El Olmo desde el 29 de diciembre de 2022.La Corte aún no ha decretado una sentencia definitiva en torno a la controversia, es decir que la suspensión otorgada todavía puede modificarse o revocarse, además de que con su fallo los ministros no frenaron la extinción del TEJAV, ni las adecuaciones pertinentes.En su suspensión, la Comisión de Receso de la SCJN tampoco frenó el plazo de 60 días para iniciar el proceso que dé cumplimiento al decreto de creación del TRIJAEV.