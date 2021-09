Pleito por la Comisión de Víctimas; activistas acusan imposición de titular

Colectivos en búsqueda de desaparecidos de Xalapa, Coatzacoalcos, Cardel, Poza Rica y Veracruz se manifestaron en la Plaza Lerdo de la capital para rechazar la terna para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAVIC) y mostrar su respaldo a la actual comisionada, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, pues quieren que siga en el cargo.



Acusaron que los nombres que conforman la terna —Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores— fueron colocados “a modo” por el Gobierno Estatal, ya que según ellos, nunca habían escuchado sus nombres, ni han trabajado en beneficio de las víctimas de personas no localizadas.



“Los tres que quedaron en la terna nunca lo habíamos (visto), ni los conocemos, ni sabemos de dónde son, ni han tenido ningún acercamiento con las víctimas, una de ellas es una tal Yuliana (Aguilar Rodríguez) que tengo entendido que apenas hace cuatro meses le acaban de dar su cédula profesional y la mandaron a trabajar a la CEAVIC para que ella ocupe el cargo de comisionada, las otras dos personas las conocemos”, dijo la integrante del colectivo “Madres Luna”.



Otra de sus compañeras, insistió que la inconformidad que tienen es que desde hace meses solicitaron al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que las recibiera, para exponerle que respaldan a Mendoza Sánchez, que aunque están conscientes que no se puede reelegir, prefieren que sea nombrada encargada de despacho.



“Ha sido una una persona que ha atendido las víctimas desde que inició y hemos tenido todo el apoyo y respaldo y conoce las necesidades y conoce las carencias de todos los colectivos y siempre hemos sido atendidos por ella. Nosotros le solicitamos que así como él nos apoyo con la doctora Namiko Matzumoto, así que también nosotros solicitamos que sea Lorena Mendoza quién siga en ese cargo”, dijo.



Expusieron que la audiencia que pidieron al titular del Ejecutivo, data del pasado 29 de julio, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta por escrito de la misma; y criticaron que aunque se inscribió Cristian Carrillo, a quien conocen desde hace 11 años, él fue excluido de la terna.



“No lo tomaron en cuenta entonces, ¿de qué se trata? que nos quieren imponer porque voy de acuerdo que no se puede reelegir la licenciada Lorena o no quieren que quede como encargada de despacho, pero entonces el licenciado Cristian Carrillo con tanta trayectoria que trae con las víctimas desde hace 11 años, ¿por qué a él no lo metieron en la terna? Esto es imposición”, dijo.



Precisó que la inconformidad agrupa a los colectivos Corazones Ausentes, En Búsqueda Belén González, Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas, Búsqueda Coatzacoalcos, Familiares Enlaces Xalapa, Familiares en búsqueda María Herrera AC, Madres Luna y Red de Madres Veracruz.