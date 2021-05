Pleito por predio cerró paso a comunidad de Emiliano Zapata

Al menos 200 habitantes de la comunicad La Aurora, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, se encuentran “secuestradas” por los presuntos dueños de un terreno por el que atraviesa la única vía de acceso a la misma.



Miguel Ángel Solano, residente del poblado y uno de los afectados por este bloqueo, criticó que las autoridades municipales encabezadas por el morenista Jorge Mier Acolt, no hagan nada para destrabar el conflicto que viene desde dos administraciones atrás.



“El acceso a la comunidad de La Aurora, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata (…) está completamente bloqueado por unas personas que se dicen dueños de una propiedad por la cual cruza la vía de comunicación que es la principal y única vía de comunicación que existe a la comunidad, el día de hoy estamos secuestrados y las autoridades para que encabeza Jorge Mier no hacen nada al respecto para solucionar este problema”, denunció.



Solano recordó que el conflicto viene que desde la administración de Daniel Olmos cuando pavimentaron una parte del camino que conduce a La Aurora, sin que hubiese un acuerdo con los que se dicen propietarios del terreno por donde pasa.



“Las siguientes autoridades municipales no solucionaron tampoco el tema y el día de hoy nos mantienen secuestrados, repito somos como 200 habitantes y nos mantienen secuestrados estas personas”, insistió.



Finalmente pidió la intervención del Gobierno del Estado para que se solucione este conflicto.