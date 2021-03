PMA acusa a Grupo MAS de contaminar cuerpos de agua en el municipio de Veracruz

Prácticamente todo el sistema lagunar del puerto de Veracruz recibe descargas irregulares de aguas residuales y no se cumple la normatividad, expuso el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez, quien acusó al Grupo Metropolitano de Agua (MAS), responsable de administrar el servicio de agua y saneamiento, de contaminar los cuerpos de agua.



Al precisar que se detectaron descargas de aguas negras en la laguna Olmeca, una de las más grandes de la zona, aseguró que hay reportes de esta situación en los otros cuerpos de agua.



"Prácticamente todas las lagunas están contaminadas por descargas, son 23 lagunas, es Grupo MAS, ellos son los que administran las plantas de tratamiento".



Asimismo, culpó al Ayuntamiento de Veracruz de ser omiso en revisar las acciones del Grupo MAS y tomar acciones para evitar el daño ambiental que se genera en las lagunas.



Reconoció que la PMA no tiene injerencia directa para sancionar; sin embargo, se analizan los aspectos legales para intervenir y que no evadan la responsabilidad.



"Estamos viendo la forma de empatarlo en nuestra competencia y que ellos no tengan la posibilidad de evadir la responsabilidad. Siempre ha sucedido eso: hay muchas plantas que ni siquiera operan, hay un servicio que se está cobrando de manera irregular y que no está cumpliendo con los parámetros que marca la norma. La responsable directa es la empresa pero el municipio ha sido omiso, no ha revisado este tema".



Lamentó que las mismas plantas de tratamiento descarguen de manera directa las aguas residuales, representando un grave impacto ambiental.



"Hay una zona aquí donde se descarga una planta de tratamiento de aguas residuales, es otro grave problema que tiene esta zona conurbada porque hay muchísimos lugares como éste. Están descargando aguas residuales que están contaminando. Es el municipio, la empresa que está administrando este sistema de agua".



La laguna Olmeca recién fue saneada y es una de las afectadas por la llegada de contaminantes.