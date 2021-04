PMA clausura construcción de tienda departamental en Cerro Azul

Los trabajos de construcción de la tienda departamental Coppel, en esta ciudad, quedaron paralizados, luego de que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) colocó sellos de clausura.



Este es el segundo caso similar en la semana en la zona norte del estado, pues apenas el jueves pasado igualmente quedó clausurada la edificación de Coppel en Poza Rica, en este caso por segunda ocasión debido a que no existe un permiso autorizado para el confinamiento de material que se extrae del área de construcción.



En el caso de Cerro Azul se dijo que la acción de la PMA se llevó a cabo porque las unidades de volteo no cuentan con un permiso para el acarreo de materiales, explicaron trabajadores afectados, pero que pidieron omitir nombres.



La obra en construcción en la ciudad de Cerro Azul se localiza en plena zona centro, sobre la calle Miguel Hidalgo de la colonia Primero de Mayo, que es el primer cuadro citadino y corazón del área comercial, justamente en un terreno entre la Cruz Roja y el Juzgado Municipal.



A nivel local la PMA no ha dado a conocer de manera oficial el motivo de la colocación de los sellos, en los que se observa la leyenda “Por contravenir la legislación ambiental”.