PMA clausura relleno de canal pluvial de La Pochota, en Veracruz Puerto

Tras la queja de habitantes de la colonia La Pochota, quienes denunciaron el relleno de un humedal, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente determinó, tras una inspección, que no se trata de un cuerpo de agua de este tipo, sino de un canal pluvial artificial. No obstante, sí es ilegal que se estén descargando materiales.



Por tal motivo, se procedió a cancelar la obra de dicho canal ubicado a la orilla de las vías del tren, en la calle Árbol de la Plata, ya que se trata de un desagüe que ayuda a mantener el nivel de las aguas en toda la zona lagunar.



"Hubo una confusión porque ellos señalaban un humedal. Lo que ellos se quejan es de un relleno de un canal de aguas pluviales que se hizo a un costado de la vía del ferrocarril que corre. Hay tierra depositada, hay camiones de volteo que llegan a depositar, aun así se dieron las indicaciones y se fue a parar ese relleno para clausurar la zona", dijo el jefe de Inspecciones de la PMA, Gaspar Monteagudo.



Asimismo, se detuvo a un camión que estaba depositando escombros y tampoco está permitido, dado que se trata de una zona federal y por donde pasan líneas de la Comisión Federal de Electricidad.



Recordó que este canal artificial se realizó desde hace muchos años para captar las aguas de las colonias de esta zona y llega hasta los humedales de Tembladeras.



"Se hizo para que corran las aguas que escurren de las colonias y puedan circular y va a dar a la laguna de Lagartos, pasa por donde está Puente Roto, Los Predios, pasa por Geo Villas del Puerto, Laguna Real y va a la laguna Olmeca y pasa por un tubo que va a dar hacia Tembladeras, es un desagüe que existe desde muchos años y hay que pararla"



El representante de la PMA descartó que se esté rellenando la laguna de la Pochota, como también habían denunciado los vecinos. "Fuimos a la laguna y no hay relleno, la gente que vive por ahí se encarga de mantenerla bien", concluyó.