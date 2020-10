PMA clausuró temporalmente ampliación de carretera federal Veracruz-Xalapa

La Procuraduría de Medio Ambiente en el Estado de Veracruz (PMA), suspendió de forma temporal la obra de ampliación a tres carriles del tramo de la carretera federal Veracruz-Xalapa desde la Cabeza Olmeca hacia el aeropuerto.



Al respecto, el titular de esta dependencia, Sergio Rodríguez Cortés mencionó que clausuraron está obra luego de que recibieron una denuncia ciudadana por el derribo de árboles en la zona.



Detalló que, aunque la empresa que está realizando esta obra cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental federal, no contaban con el documento de la anuencia de la autoridad estatal, por lo que determinaron parar las actividades hasta que el tema se aclare.



"Nos hicieron una denuncia ciudadana de que había una empresa que empezó a derribar árboles, nos ubicamos en el lugar y pudimos constatar que es una obra federal de la SCT, es la ampliación de la vialidad para tener un carril más de circulación (...) requerían el visto bueno de la parte del Estado, de la Secretaría y no tenían el documento y nosotros tenemos facultades para que de manera precautoria paremos las actividades hasta que esta información se aclare", dijo.



Rodríguez Cortés mencionó que no pueden permitir que corten los árboles sin contar con los permisos necesarios y sin la compensación de ese daño, por lo que se vigila que el proyecto se realice de forma correcta.



Por ello, hasta que no haya una remediación del daño, la obra permanecerá detenida.